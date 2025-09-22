خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: در حرکتی پویا به سوی توسعه گردشگری مذهبی، آذربایجان شرقی و جلفا شاهد افتتاح سوئیت‌های اقامتی در امامزاده سید اسماعیل (ع) زاویه و کلنگ‌زنی ۱۵ زائرسرای جدید در جوار امامزاده بابا یعقوب (ع) است. این اقدامات توسط اداره کل اوقاف و امور خیریه، زیرساخت‌های لازم برای جذب زائران و رونق اقتصاد محلی را تقویت می‌کند ولی نیازمند توجه بیشتر است.

شهرستان جلفا با دارا بودن جاذبه‌های طبیعی، تاریخی و مذهبی کم نظیر، به عنوان یکی از قطب‌های گردشگری شمالغرب ایران شناخته می‌شود. وجود ۱۴ امامزاده شاخص در مناطق ارسباران و شهرستان جلفا، از جمله امامزاده سید محمد آقا (ع) با دویست باب زائرسرا در جلفا، پتانسیل بالایی برای گردشگری مذهبی ایجاد کرده است.

این اماکن نه تنها به عنوان مراکز معنوی مورد توجه زائران هستند، بلکه با جذب گردشگران، نقش مؤثری در رشد اقتصادی، تقویت و توسعه فرهنگی اجتماعی جوامع محلی ایفا می‌کنند. تقویت زیرساخت‌های اقامتی و رفاهی، از جمله احداث زائرسراها و سوئیت‌های مدرن، هم‌زمان با حفظ اصالت فرهنگی و معنوی منطقه، می‌تواند به پایداری گردشگری و افزایش ماندگاری مسافران بینجامد. این هماهنگی بین توسعه زیرساخت‌ها و احترام به ارزش‌های دینی و محلی، نمونه‌ای از هم افزایی مثبت بین دستگاهی در راستای پیشرفت همه‌جانبه است.

محمدرضا علی اشرفی، مدیر کل روابط عمومی منطقه آزاد ارس در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به ورود ۳ میلیون گردشگر به این منطقه در تعطیلات نوروزی گفت: خودروهای وارد شده از سراسر کشور نشان‌دهنده جذابیت فراگیر ارس است. این منطقه با جاذبه‌هایی مانند کلیسای سنت استپانوس، کاروانسرای خواجه نظر، بقاع متبرکه، جنگل‌های ارسباران و رودخانه ارس، به مقصدی مهم تبدیل شده است.

وی افزود: نقش امامزادگان در توسعه گردشگری نیز می‌تواند مورد توجه واقع گردد و باید با ایجاد زیر ساخت به فکر توسعه این گردشگری در منطقه باشیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید شهاب‌الدین حسینی، مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان آذربایجان شرقی، در مراسم افتتاح پروژه اقامتی امام زاده سید اسماعیل (ع) تأکید کرد: توسعه و تجهیز بقاع متبرکه از اولویت‌های راهبردی ما است. پروژه‌هایی مانند زائرسرای امامزاده سید اسماعیل (ع) روستای زاویه و زائرسراهای جدید در جوار امامزاده بابا یعقوب (ع) با هدف تکریم زائران و احیای موقوفات اجرا شده نقش حیاتی در تقویت گردشگری مذهبی دارند.

وی همچنین از مشارکت خیرین و مردم محلی در اجرای این پروژه‌ها تقدیر کرد و افزود: این اقدامات نه تنها خدمات به زائران را ارتقا می‌دهد، بلکه به اقتصاد و فرهنگ منطقه نیز رونق می‌بخشد.

گفتنی است آذربایجان شرقی با حرکت در مسیر شکوفایی پتانسیل‌های طبیعی و مذهبی، و با سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، گام‌های بلندی در جهت تبدیل شدن جلفا به مقصدی برتر برای گردشگران داخلی و خارجی برداشته است.