دماوندی: دسترسی به داروخانه در گلستان به کمتر از سه دقیقه رسیده است

به گزارش خبرنگار مهر، کاوه دماوندی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با ارائه گزارشی از فعالیتهای حوزه غذا و دارو استان اظهار کرد: تسهیل صدور مجوز داروخانهها باعث شده تعداد داروخانههای گلستان به ۳۶۹ باب برسد و اکنون از هر نقطه شهر، دسترسی مردم به داروخانه کمتر از سه دقیقه است.
وی با اشاره به ساختار حوزه غذا و دارو شامل واحدهای امور بیمارستانها، تدارک و توزیع دارو، کمبودهای دارویی، مدیریت مواد و فرآوردههای تحت کنترل و مراکز درمان اختلال مصرف مواد افزود: در سال جاری، ۲۲ مجوز جدید صادر و ۷۶ مرکز تازه راهاندازی شده است. این رشد به معنای افزایش ۵۰ درصدی مراکز درمان اعتیاد در استان است.
معاون غذا و دارو اظهار کرد: در هفت ماه نخست سال ۱۴۰۴، تنها در حوزه داروهای بیماران سرطانی و دردهای پیشرفته، ۸۴۲ مورد تحویل دارو ثبت شده که بیانگر حجم بالای ارائه خدمات در این بخش است.
وی همچنین از فعالیت ۴۳ شرکت پخش دارو در استان خبر داد و گفت: بازدیدهای نظارتی بهصورت مستمر انجام میشود و طی دوره اخیر، هزار و ۴۳۱ بازدید از داروخانهها و صدها بازدید از مراکز تولید و عرضه مواد غذایی و تجهیزات پزشکی ثبت شده است.
دماوندی با اشاره به ۲۱۹ واحد فعال صنایع غذایی در شهرکهای صنعتی گلستان افزود: امسال بیش از سههزار بازدید و ۷۲۱ نمونهبرداری از صنایع غذایی استان انجام شد که ۶۴ مورد عدم انطباق برای رسیدگی قانونی اعلام شده است.
وی از جهش ویژه استان در جذب تجهیزات پزشکی نیز خبر داد و گفت: با وجود سهم دو درصدی جمعیتی، گلستان موفق به جذب ۹ درصد تجهیزات پزشکی کشور شده است؛ رقمی که معادل ۲۵۰ میلیارد تومان و سه میلیون یورو است. همچنین ۵۰ میلیارد تومان تجهیزات جدید بهتازگی وارد انبار معاونت شده که بهزودی میان مراکز درمانی استان توزیع میشود.
دماوندی در ادامه افزایش مصرف خودسرانه آنتیبیوتیک و دارو در برخی مناطق استان را چالشی جدی دانست و گفت: مردم تصور میکنند کم بودن تعداد دارو در نسخه، ضعف تشخیص پزشک است؛ درحالیکه مصرف بیش از حد دارو منشأ مقاومت آنتیبیوتیکی است و نیازمند آگاهسازی جدی هستیم.
وی با تأکید بر ضرورت همکاری دستگاههای نظارتی در برخورد با توزیع مکملها و داروهای غیرمجاز در باشگاههای ورزشی افزود: برای مقابله با این پدیده، علاوه بر دانشگاه علوم پزشکی، همکاری تعزیرات، پلیس امنیت اقتصادی، صنعت و معدن و اداره ورزش اجتنابناپذیر است.
معاون غذا و دارو همچنین درباره نتایج آزمایشگاه کنترل غذا و دارو اظهار کرد: در یک سال اخیر بیش از هزار و ۵۰۰ نمونه بررسی شده که بخشی از آنها دارای عدم انطباق بوده و برای رسیدگی قانونی ارجاع شده است.
وی با قدردانی از همکاری رسانهها گفت: شفافسازی، آموزش و اطلاعرسانی درست، نقش مهمی در اصلاح الگوی مصرف دارو و ارتقای سلامت غذایی مردم دارد.
