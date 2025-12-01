تولید محصولات بهداشتی و آرایشی سرطانزا+فیلم

به گزارش خبرنگار مهر، فروش محصولات بهداشتی و آرایشی غیرمجاز از طریق سایتها و فضای مجازی، باعث شده تا شاهد رونق تولید این قبیل محصولات غیر بهداشتی و آسیب رسان به سلامت افرادی باشیم که متأسفانه قربانی تبلیغات این محصولات میشوند.
محصولاتی که به شکل کاملاً غیرمجاز و غیر بهداشتی و با استفاده از موادی تولید میشوند که آثار مخرب برای سلامت مصرف کننده دارد.
محمود آلبویه مدیرکل نظارت بر فرآوردههای بهداشتی و آرایشی سازمان غذا و دارو گفت: در ماههای اخیر، طرح مقابله با کالاهای قاچاق و تقلبی به دلیل افزایش چشمگیر قیمت این محصولات با جدیت بیشتری دنبال میشود.
وی افزود: سازمان غذا و دارو در هر جایی که سلامت مردم در میان باشد، به هیچ عنوان کوتاه نخواهد آمد و برخورد قاطع با کالاهای قاچاق و تقلبی ادامه خواهد داشت.
آلبویه با عنوان این مطلب که شبکههای غیرقانونی با تقلید بستهبندی و استفاده از نام برندهای پُرمصرف، محصولات جعلی را با تاریخ و شکل متفاوت وارد بازار میکنند، گفت: این کالاها به دلیل ناشناخته بودن ترکیبات و احتمال استفاده از مواد غیرمجاز با گرید صنعتی، میتوانند حامل آلودگی میکروبی یا آلایندههایی نظیر فلزات سنگین باشند. مصرف چنین محصولات تقلبی خطراتی جدی از جمله ناباروری، بروز سرطانها، اختلالات هورمونی و عوارض پوستی را برای مصرفکنندگان به دنبال دارد.
وی به راههای تشخیص اصالت محصول اشاره کرد و گفت: تمامی فرآوردههایی که با مجوز بهداشتی وارد کشور میشوند، باید دارای برچسب اصالت و سلامت باشند. مصرف کننده باید پس از کنترل برچسب و اطمینان از مخدوش نبودن آن، پوشش روی کد اصالت ۱۶ رقمی را خراش دهد و با ارسال کد از طریق پیامک به شماره ۲۰۰۰۸۸۲۲، مراجعه به سامانه اینترنتی www.ttac.ir یا استفاده از اپلیکیشن تیتک، اصالت محصول را استعلام کند.
نظر شما