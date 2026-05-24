بازگشت بیش از ۸ میلیارد تومان به مالباختگان جرایم سایبری در گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین حسن‌پور ظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن آرزوی صحت و سلامتی برای مقام معظم رهبری و گرامیداشت حماسه آزادسازی خرمشهر و تبریک اعیاد قربان و غدیر، اظهار کرد: خوشحالم این نشست رسانه‌ای با این ایام مبارک تقارن پیدا کرده است. از معاونت فرهنگی و اجتماعی که زمینه برگزاری این جلسه را فراهم کردند، تشکر می‌کنم.

سردار حسن‌پور با قدردانی از حضور حماسی مردم در میادین و محافل در حمایت از نظام جمهوری اسلامی تصریح کرد: مردم عزیز ما بیش از ۸۰ روز، همواره و مستمر در صحنه هستند و از نظام و ارزش‌های انقلاب حمایت می‌کنند. شما خبرنگاران عزیز نیز در این صحنه‌ها حضور دارید و در انتشار این حماسه نقش‌آفرینی می‌کنید که جای تقدیر دارد.

فرمانده انتظامی گیلان با بیان اینکه پلیس علاوه بر مأموریت‌های انتظامی و امنیتی، امروز در دفاع ملی از جمهوری اسلامی نیز نقش‌آفرینی می‌کند، گفت: تا قبل از جنگ رمضان، شاید نگاه برخی این بود که مأموریت پلیس صرفاً حوزه امنیتی است، اما با شروع جنگ رمضان، همکاران من در همه حوزه‌ها در صحنه بودند و هنوز هم صحنه را ترک نکرده‌اند. حتی به همکاران پلیس راهور نیز اسلحه دادیم تا در میدان تأمین امنیت کنند.

اولویت پلیس پیشگیری از وقوع سرقت است

وی در تشریح اولویت‌های مأموریتی پلیس اظهار داشت: اولویت ما پیشگیری از وقوع سرقت و مقابله با آن است. در دو ماه گذشته نسبت به سال قبل، ۱۵ درصد وقوع سرقت کاهش داشته ایم. همچنین در موضوع کشف سرقت، ۲۰ درصد افزایش داریم. در ارزیابی کشوری، استان گیلان رتبه سوم کشوری را در کشف سرقت کسب کرده است.

سردار حسن‌پور با تفکیک آمار سرقت خرد و مهم خاطرنشان کرد: در سرقت خرد ۲۲ درصد و در سرقت مهم ۵ درصد کاهش داشته‌ایم. همچنین در همین مدت، ۵۵ خدمت به مردم ارائه شده است. پرونده‌های الکترونیک قضایی نیز به ۸۳ درصد رسیده که رتبه برتر کشور را داریم و ۴۳ درصد پرونده‌های منجر به سازش افزایش یافته است.

فرمانده انتظامی گیلان در خصوص مبارزه با مواد مخدر گفت: امروز صبح جلسه شورای مواد مخدر با حضور استاندار محترم برگزار شد. تاکنون بیش از یک تن و ۶۰۰ کیلوگرم مواد مخدر صنعتی، تریاک و روانگردان‌ها کشف و ضبط شده که نسبت به سال گذشته ۱۵ درصد افزایش دارد. همچنین ۵۲۶ مرحله طرح برخورد با معتادان متجاهد در پارک‌ها، تفرجگاه‌ها، مدارس و ادارات اجرا شده است.

وی در بخش جرایم اقتصادی اظهار داشت: در ایام جنگ اقتصادی، انهدام باندهای سازمان‌یافته اخلال در نظام اقتصادی به بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. در حوزه کالاهای اساسی، ۸۲۶ میلیارد تومان کالای قاچاق کشف شد که ۱۰۰ درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین ۸۴۰ هزار لیتر سوخت قاچاق کشف گردید.

افزایش ۲۰ درصدی کشفیات سلاح و مهمات غیرمجاز مجاز

سردار حسن‌پور با اشاره به کشفیات سلاح و مهمات غیرمجاز گفت: در این بخش ۲۰ درصد افزایش کشفیات داشته‌ایم. در جرایم سایبری نیز ضمن ۵۰ درصد پیشگیری از وقوع جرایم، بیش از ۸ میلیارد تومان به مالباختگان بازگردانده شده است.

فرمانده انتظامی گیلان در خصوص وضعیت ترافیکی استان بیان داشت: جمعیت گیلان ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر است اما در دو ماه گذشته ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو وارد استان شده است. خوشبختانه در بخش تصادفات، افزایش فوتی فقط یک نفر بوده و در مصدومین ۵ درصد کاهش داریم.

وی با اشاره به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گفت: روزانه ۸ تا ۹ هزار تماس با این مرکز گرفته می‌شود که بالای ۴۰ درصد آن تماس‌های عملیاتی است. همچنین سامانه ۱۹۷ برای دریافت نظرات، انتقادات و شکایات مردم فعال است.

سردار حسن‌پور در پایان با قدردانی از همراهی مردم و اصحاب رسانه تأکید کرد: تشویقات شما نسبت به سال گذشته افزایش و شکایات کاهش یافته است. ما خود را خدمتگزار مردم می‌دانیم و عهد ما بر این است که با مردم با تکریم و احترام رفتار کنیم. از همه شما عزیزان که در تأمین امنیت همراه و همیار پلیس هستید، صمیمانه تقدیر و تشکر می‌کنم