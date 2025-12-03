مشاور املاک متخلف در سقز ۹ میلیارد ریال جریمه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پرونده تخلف یک واحد صنفی مشاور املاک در شهرستان سقز که به دریافت ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال اضافه‌بهای حق کمیسیون و رعایت نکردن مقررات صنفی متهم بود، در شعبه تعزیرات مورد رسیدگی قرار گرفت.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان، با اعلام این خبر گفت: پس از بررسی مستندات و با توجه به ارائه نشدن مدارک قانونی از سوی متهم، شعبه رسیدگی‌کننده تخلف را محرز دانست و حکم به استرداد تمام مبالغ اضافه دریافت‌شده صادر کرد.

حسین رحیمیان افزود: بر اساس رأی صادره، علاوه بر بازگرداندن ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال به شاکی خصوصی، این واحد صنفی به پرداخت ۹ میلیارد ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان با اشاره به روند تشکیل پرونده اظهار کرد: گزارش اولیه این تخلف توسط بازرسان صنعت، معدن و تجارت استان و پس از ثبت شکایت شاکی خصوصی تهیه و برای رسیدگی قانونی به تعزیرات حکومتی ارسال شده بود.

رحیمیان تأکید کرد: تعزیرات حکومتی با جدیت با هرگونه تخلف صنفی از جمله گران‌فروشی، دریافت کمیسیون مازاد و عدم رعایت ضوابط برخورد می‌کند و نظارت‌ها در این حوزه همچنان ادامه دارد.