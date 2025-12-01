به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تودیع و معارفه فرمانده تیپ مردمپایه سپاه انصارالرضا (ع) و قرارگاه عملیاتی شهید ناصری صبح دوشنبه برگزار و در این آیین، سرداران عالیرتبه سپاه و ارتش، مسئولان قرارگاههای منطقهای و محلی و مدیران استانی حضور داشتند و فرمانده جدید تیپ مردمپایه سپاه انصارالرضا (ع) معرفی شد.
سردار محمدرضا مهدوی، فرمانده سپاه انصارالرضا (ع)، در سخنان خود ضمن خیرمقدم به حاضران، از خدمات ارزشمند فرمانده پیشین تقدیر کرد و اظهار داشت: فرمانده سابق طی سالها حضور در دوران دفاع مقدس و مأموریتهای پس از آن، چه در حوزه عملیاتهای میدانی و چه در عرصه محرومیتزدایی، خدمات قابل توجه و ماندگاری ارائه کرده است و همچنان با روحیه جهادی در کنار نیروهای مستقر در مرزهای شرقی کشور فعالیت دارد.
وی با بیان اینکه ارتقای امنیت پایدار و خدمترسانی به مردم از اولویتهای سپاه در استان است، افزود: تقویت توان عملیاتی، آمادگی رزمی و تداوم اقدامات عمرانی و اجتماعی در مناطق مختلف خراسان جنوبی با همراهی فرماندهان و نیروهای خدوم دنبال خواهد شد.
سردار مهدوی ادامه داد: تیپ مردمپایه سپاه انصارالرضا (ع) یکی از یگانهای محوری در تأمین امنیت شرق کشور است و ماموریتهای این یگان با حضور فرمانده جدید نیز با قدرت و دقت بیشتری پیش خواهد رفت.
در بخش پایانی مراسم، سرهنگ پاسدار محمد رضایی بهعنوان فرمانده جدید تیپ مردمپایه سپاه انصارالرضا (ع) معرفی شد و از سردار غلامعلی تناکی فرمانده پیشین، به پاس سالها مجاهدت و تلاش خستگیناپذیر، تقدیر به عمل آمد.
در این مراسم همچنین بر اجرای برنامههای عملیاتی، افزایش آمادگی نیروها، توجه به فعالیتهای مردممحور و استمرار طرحهای محرومیتزدایی این تیپ در سال آینده تأکید شد.
