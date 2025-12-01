تشدید پایش صنایع کرج برای کاهش آلودگی هوا

به گزارش خبرگزاری مهر، امید رضا تونی گفت: اداره حفاظت محیطزیست شهرستان کرج در چارچوب مصوبات کارگروه اضطرار آلودگی هوا، پایش شبانه واحدهای صنعتی را آغاز کرده است که این برنامه باهدف بررسی دقیق عملکرد صنایع، شناسایی تخلفات و کاهش آلودگی هوا انجام میشود.
وی اعلام کرد که این بازرسیها خارج از ساعات اداری و در شب صورت میگیرد تا میزان رعایت الزامات محیطزیستی در صنایع بهطور دقیق کنترل شود.
رئیس اداره حفاظت محیطزیست کرج افزود: اصلاح عملکرد واحدهای نیازمند اقدام، ارتقای شاخصهای کیفی هوا و جلوگیری از ایجاد یا تشدید آلودگی از اهداف اصلی پایشهای شبانه است.
تونی همچنین تأکید کرد که تذکرات لازم به واحدهای صنعتی ارائهشده و انتظار میرود همه صنایع مستقر در کرج الزامات محیطزیستی را رعایت کنند.
وی در خاتمه تصریح کرد: از شهروندان نیز خواستهشده است هرگونه مشاهده آلودگی یا تخلف محیطزیستی را بهصورت شبانهروزی از طریق سامانه ۱۵۴۰ گزارش دهند.
