به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین سیدحسین حسینی ظهر یکشنبه با اعلام این خبر به رسانههای کردستان اظهار کرد: در راستای اجرای پویش «به عشق رهبر شهیدم میبخشم» و با تلاشهای مستمر ستاد صبر استان و یکی از صلحیاران توانمند سنندجی، زمینه صلح و سازش در یک پرونده قتل عمد فراهم شد.
وی افزود: این پرونده که ناشی از یک نزاع بود، پس از برگزاری جلسات متعدد با خانواده اولیای دم و انجام رایزنیهای مستمر، به سازش منتهی شد و خانواده مقتول با روحیهای بزرگوارانه و در اقدامی خداپسندانه، رضایت بیقید و شرط خود را اعلام کردند.
رئیس کل دادگستری کردستان بیان کرد: رضایت اولیای دم با حضور در دفتر معاون حل اختلاف استان ثبت شد و بدین ترتیب دومین پرونده قتل عمد استان در قالب این پویش به صلح و سازش ختم شد.
فرهنگ گذشت؛ راهی برای کاهش آسیبهای اجتماعی
حسینی با قدردانی از خانواده اولیای دم، صلحیاران و تمامی افرادی که در تحقق این سازش نقش داشتند، گفت: ترویج فرهنگ گذشت، بخشش و صلح از مهمترین رویکردهای دستگاه قضایی در حوزه حل اختلافات و کاهش تنشهای اجتماعی است.
وی افزود: ستاد صبر استان کردستان به صورت مستمر در راستای توسعه فرهنگ صلح و سازش فعالیت میکند و تلاش دارد با بهرهگیری از ظرفیت صلحیاران، زمینه حل و فصل اختلافات و کاهش پروندههای منجر به خشونت را فراهم کند.
نقش صلحیاران در گسترش همدلی اجتماعی
رئیس کل دادگستری کردستان تأکید کرد: اقدامات انساندوستانهای از این دست، علاوه بر نجات جان انسانها، موجب تقویت روحیه همدلی، گذشت و انسجام اجتماعی در جامعه میشود و میتواند الگویی ارزشمند برای حل مسالمتآمیز اختلافات باشد.
وی خاطرنشان کرد: مشارکت مردم، معتمدان و صلحیاران در کنار حمایت دستگاه قضایی، نقش مهمی در تحقق اهداف ستاد صبر و گسترش فرهنگ صلح و سازش در استان ایفا میکند.
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