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۱۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۲۸

پویش «به عشق رهبر شهیدم می‌بخشم» جان یک محکوم را در کردستان نجات داد

پویش «به عشق رهبر شهیدم می‌بخشم» جان یک محکوم را در کردستان نجات داد

سنندج- رئیس کل دادگستری کردستان از سازش دومین پرونده قتل عمد استان در قالب پویش «به عشق رهبر شهیدم می‌بخشم» خبر داد و گفت: با گذشت اولیای دم یک محکوم به قصاص از اجرای حکم رهایی یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدحسین حسینی ظهر یکشنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان اظهار کرد: در راستای اجرای پویش «به عشق رهبر شهیدم می‌بخشم» و با تلاش‌های مستمر ستاد صبر استان و یکی از صلح‌یاران توانمند سنندجی، زمینه صلح و سازش در یک پرونده قتل عمد فراهم شد.

وی افزود: این پرونده که ناشی از یک نزاع بود، پس از برگزاری جلسات متعدد با خانواده اولیای دم و انجام رایزنی‌های مستمر، به سازش منتهی شد و خانواده مقتول با روحیه‌ای بزرگوارانه و در اقدامی خداپسندانه، رضایت بی‌قید و شرط خود را اعلام کردند.

رئیس کل دادگستری کردستان بیان کرد: رضایت اولیای دم با حضور در دفتر معاون حل اختلاف استان ثبت شد و بدین ترتیب دومین پرونده قتل عمد استان در قالب این پویش به صلح و سازش ختم شد.

فرهنگ گذشت؛ راهی برای کاهش آسیب‌های اجتماعی

حسینی با قدردانی از خانواده اولیای دم، صلح‌یاران و تمامی افرادی که در تحقق این سازش نقش داشتند، گفت: ترویج فرهنگ گذشت، بخشش و صلح از مهم‌ترین رویکردهای دستگاه قضایی در حوزه حل اختلافات و کاهش تنش‌های اجتماعی است.

وی افزود: ستاد صبر استان کردستان به صورت مستمر در راستای توسعه فرهنگ صلح و سازش فعالیت می‌کند و تلاش دارد با بهره‌گیری از ظرفیت صلح‌یاران، زمینه حل و فصل اختلافات و کاهش پرونده‌های منجر به خشونت را فراهم کند.

نقش صلح‌یاران در گسترش همدلی اجتماعی

رئیس کل دادگستری کردستان تأکید کرد: اقدامات انسان‌دوستانه‌ای از این دست، علاوه بر نجات جان انسان‌ها، موجب تقویت روحیه همدلی، گذشت و انسجام اجتماعی در جامعه می‌شود و می‌تواند الگویی ارزشمند برای حل مسالمت‌آمیز اختلافات باشد.

وی خاطرنشان کرد: مشارکت مردم، معتمدان و صلح‌یاران در کنار حمایت دستگاه قضایی، نقش مهمی در تحقق اهداف ستاد صبر و گسترش فرهنگ صلح و سازش در استان ایفا می‌کند.

کد مطلب 6852808

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