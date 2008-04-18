خودکفایی ایران در طراحی مولاژهای آموزشی لاپاراسکوپی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر ناصر سیم فروش روز گذشته در حاشیه دومین کارگاه بین المللی آموزش مهارتهای لاپاراسکوپی در جراحی کلیه در بیمارستان شهید لبافی نژاد در گفتگو با خبرنگاران افزود: دستیاران در مرکز آموزشی کارگاهی لاپاراسکوپی در جراحی کلیه می توانند دروس تئوری، کار با مولاژ، جراحی بر روی حیوان و در نهایت آشنایی کار بر روی انسان را فرا گیرند.

رئیس گروه جراحی کلیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی یادآور شد: کارگاه مهارتی در بیمارستان شهید دکتر لبافی نژاد به صورت دائمی دایر شده است تا دستیاران دوره های تخصصی و تکمیلی تخصصی (فلوشیپها) بتوانند پیش از شروع عمل جراحی خود در این کارگاهها مهارت لازم را بر روی مولاژ ها و حیوانات فرا گیرند.

طراحی مولاژهای آموزشی لاپاراسکوپی در مرکز تحقیقات کلیه و مجاری ادرار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

وی با اشاره به فراهم شدن امکانات لازم برای آموزش از بکارگیری مولاژهای آموزشی لاپاراسکوپی تهیه شده در داخل کشور در این کارگاهها خبر داد و گفت: هزینه تهیه نوع خارجی این مولاژها حدود 50 هزار دلار است که خوشبختانه با تهیه آنها در کشور علاوه بر خودکفایی، قابلیت های بالایی از جمله اتصال به کامپیوتر و نزدیک بودن به محیط واقعی عمل جراحی داخل شکمی را نیز به همراه دارد.

دکتر سیم فروش اظهار داشت: این مولاژها در مرکز تحقیقات کلیه و مجاری ادرار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی طراحی، تولید و به ثبت رسیده است و به راحتی می توان با آن نکته های اعمال جراحی داخل بدن انسان را شبیه سازی کرد و به دستیاران آموزش داد.

وی با اشاره به توانمندی هایی که ابزار لاپاراسکوپی در جراحی کلیه برای جراح به همراه دارد ، افزود: دستیارانی که این مهارت را بیاموزند علاوه بر کسب قابلیت های بیشتر در جراحی می توانند اعمالی از جمله تنگی لگنچه و تومور کلیوی را با کمترین میزان برش در بدن بیمار به انجام برسانند.

سابقه لاپاراسکوپی در جراحی کلیه در ایران

عضو هیئت مدیره انجمن جهانی اورولوژی در خصوص سابقه لاپاراسکوپی در جراحی کلیه در ایران گفت: مرکز پزشکی آموزشی شهید دکتر لبافی نژاد از 10 سال پیش تاکنون در زمینه آموزش لاپاراسکوپی در جراحی کلیه فعالیت می کند و دوره های دو ساله برای دستیاران مختلف از سراسر کشور و دوره های فرصت مطالعاتی به صورت 3 ماهه برای دستیاران، اعضای هیئت علمی و حتی پژوهشگران خارجی نیز برگزار می کند.

وی اضافه کرد: مرکز آموزشی درمانی شهید دکتر لبافی نژاد در زمینه آموزش لاپاراسکوپی در جراحی کلیه یک مرکز آموزشی بین المللی است و به عنوان عضو رسمی انجمن جهانی کلیه، یک مرکز پیشرو در آموزش جراحی کلیه در منطقه محسوب می شود.

دکتر سیم فروش راه اندازی چنین مراکزی را برای آموزش دارای هزینه چندانی ندانست و بر اهمیت حضور اساتید کشور در این گونه مراکز تأکید کرد و افزود: همت اساتید و روحیه آنها و وقت گذاشتن به میزان کافی از میزان هزینه راه اندازی اهمیت بیشتری دارد زیرا این گونه هزینه ها برای آموزش و جراحی بر روی انسان مبلغ چندانی نیست.

این پژوهشگر ایرانی با تأکید بر لزوم استفاه از روش های نوین در آموزش خاطرنشان کرد: آموزش از راه دور و الکترونیک از جمله روشهای نوین در آموزش است که می توان به کمک آن اعمال جراحی را به صورت مستقیم و از راه دور مشاهده کرد و از وقت اساتید استفاده بیشتری صورت گیرد.

در علوم پزشکی تنها با عمل می توان یاد گیری را افزایش داد

وی با انتقاد از نظام آموزشی کشور که بر تئوری تأکید بیشتری دارد، گفت: در علوم پزشکی تنها با عمل می توان یاد گیری را افزایش داد و تنها با خواندن دروس به صورت صرف نمی توان نکته ای را فرا گرفت . متاسفانه هنوز هم دروس کتبی ضریب بیشتری از دروس شفاهی دارند و لازم است این مسئله تغییر کند و کار عملی افراد اهمیت بیشتری پیدا کند و ما در آموزشهای خود به دنبال این مسئله هستیم.

انتخاب مرکز تحقیقات اورولوژی بیمارستان شهید دکتر لبافی نژاد به عنوان قطب علمی اورولوژی کشوری

رئیس قطب علمی اورولوژی کشور با اشاره به انتخاب مرکز تحقیقات اورولوژی بیمارستان شهید دکتر لبافی نژاد به عنوان قطب علمی اورولوژی کشوری، یکی از وطایف مهم قطبهای علمی کشور را بسط آموزش در رشته مربوطه برشمرد و افزود: قطب اورولوژی در رشته جراحی کلیه به آموزش می پردازد و با توجه اهمیت آموزش جراحی، ما در قطب علمی خود سعی داریم شرایطی فراهم کنیم که افراد به بهترین نحو آموزش عملی ببینند.

وی یکی از نکات مهم در کارکرد قطبها را ایفای نقش در آموزش و تحقیقات دانست و گفت: قطب علمی سعی می کند که آنچه که در تحقیقات به اثبات رسیده است را در آموزش بکار گیرد و در عمل بکار ببندد.

رئیس گروه جراحی کلیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی یادآور شد: مرکز آموزشی درمانی شهید دکتر لبافی نژاد 30 سال است که به آموزش دستیار در رشته های مختلف در جراحی کلیه می پردازد و بسیاری از رشته ها مانند جراحی کلیه اطفال و پیوند کلیه و اندیورولوژی و لاپاراسکوپی را برای نخستین بار در کشور ایجاد کرده است.

41 بار ارجاع بین المللی به مقالات پژوهشگران ایرانی در جراحی کلیه

وی با اشاره به عضویت این مرکز در هیئت مدیره انجمن جهانی اندیورولوژی و کمیته علمی انجمن جهانی کلیه در خصوص تجربیات علمی این مرکز خاطرنشان کرد: یکی از مقالاتی که توسط یکی از اساتید این مرکز نوشته شده است 41 بار مورد ارجاع واقع شده و در 15 سال گذشته بیش از 3 هزار لاپاراسکوپی و سالانه حدود هزار عمل PCN انجام گرفته است که تنها پنج مرکز در دنیا این کار را انجام می دهند.

این جراح کلیه و پژوهشگر ایرانی افزود: این مرکز تنها مرکزی است چهار اتاق عمل لاپاراسکوپی در جراحی کلیه دارد و آخرین مقاله ای که از این مرکز در مجامع علمی بین المللی به چاپ رسیده و به عنوان نخستین گزارش علمی از یک رویداد محسوب می شود به بیرون آوردن سنگ کلیه شاخ گوزنی از کلیه به روش لاپاراسکوپی اختصاص داشته است.

اعلام آمادگی قطب علمی اورولوژی برای بسط رشته تخصصی جراحی کلیه و توسعه روشهای نوین

وی از اعلام آمادگی این مرکز آموزشی بین المللی برای بسط رشته تخصصی جراحی کلیه و توسعه روشهای نوین در جراحی کلیه خبر داد و گفت: قطب علمی اورولوژی ایران آمادگی دارد تجربیات خود را در اختیار اساتید، اعضای هیئت علمی و دستیاران رشته های تخصصی قرار دهد تا ضمن استفاده آموزشی و پژوهشی، بیماران نیز بتوانند از مزیت عمل جراحی بدون شکاف بزرگ استفاده کنند.

دکتر سیم فروش با اشاره به مزیتهای جراحی کلیه با ابزار لاپاراسکوپی گفت: امتیاز این ابزار در جراحی کلیه برای کودکان و جوانان و سالمندان اهمیت دارد. ایجاد شکاف ناچیزی در حد 3 تا 5 میلیمتر برای بیمار به مراتب درد و رنج کمتری برای آنها به همراه دارد و خوشبختانه ایران تجربیات خوبی در این زمینه کسب کرده و از استانداردهای جهانی نیز جلوتر قرار دارد.