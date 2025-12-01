به گزارش خبرنگار مهر، ناخدا یکم صابر مسیح‌پور ظهر دوشنبه در مراسمی که به مناسبت گرامیداشت روز نیروی دریایی در دبیرستان دوره دوم شهیدان قناد رشت برگزار شد، با اشاره به رشادت‌ها و افتخارآفرینی‌های شهدای نیروی دریایی ارتش اظهار کرد: پیشرفت امروز این نیرو را ادامه راه شهدا است.

وی شهدا را نماد قدرت و اتحاد جامعه عنوان کرد و گفت: روایت پیشرفت نیروی دریایی، ادامه اخلاص، شجاعت و قوه ابتکار شهدایی است که برای اعتلای نظام اسلامی از جان گذشتند.

ناخدا یکم مسیح‌پور با گرامیداشت یاد شهید محمدابراهیم همتی، فرمانده ناوچه پیکان، سطح سواد، بینش عمیق و روحیه مجاهدت‌گونه او را الگویی ماندگار برای نسل جوان دانست و افزود: شهید همتی تنها یک فرمانده نظامی نبود بلکه نماد بصیرت، دانش و مدیریت جهادی محسوب می‌شود و حضور او در عملیات مروارید نقطه عطفی در تاریخ دفاع مقدس است.

وی با اشاره به رشادت‌های ناوچه پیکان تصریح کرد: عملیات حماسی شهید همتی همچنان در حافظه ملت ایران ماندگار است و حماسه‌آفرینی‌های وی و یارانش هیچ‌گاه فراموش نخواهد شد.

فرمانده مرکز آموزش تخصص‌های دریایی باقرالعلوم (ع) همچنین به دستاوردهای بین‌المللی نیروی دریایی ارتش اشاره کرد و مأموریت ناوگروه ۸۶ و گردش به دور دنیا را نمادی از اقتدار و خودباوری جوانان ایرانی دانست و تأکید کرد: فرزندان ایران اسلامی با تکیه بر دانش و اراده خود، پرچم کشور را در دورترین آب‌ها به اهتزاز درمی‌آورند و امنیت و عظمت ایران را فراتر از مرزها تثبیت می‌کنند.

وی در توصیه به دانش‌آموزان گفت: شما جوانان آینده‌ساز کشور هستید؛ قدر فرصت تعلیم و تربیت و به‌ویژه دوران جوانی را بدانید.