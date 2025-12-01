سردار سلمانی:طرح امنیت اجتماعی با جدیت در ایلام دنبال می شود

سردار جمال سلمانی در حاشیه سفر به شهرستان دهلران در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: ارتقای امنیت و کاهش جرائم در استان با همکاری خوب دستگاه قضایی و تلاش مجموعه همکاران ما در استان به صورت جدی پیگیری می‌شود.

وی بیان کرد: در راستای اجرای برنامه‌های نظارت همگانی ۱۹۷، با حضور جمعی از همکاران و مسئولان انتظامی در شهرستان دهلران حضور یافتیم.

وی اظهار داشت: در این سفر بسیاری از مردم شریف شهرستان طرح موضوعات مختلف در حوزه انتظامی، درخواست پیگیری و رسیدگی داشتند، دستورات لازم برای بررسی و اقدام فوری به مجموعه‌های مرتبط صادر و مقرر شد پرونده‌ها تا حصول نتیجه نهایی با دقت پیگیری شوند.

وی ادامه داد ضمن تقدیر از همکاری و همراهی بسیار خوب اعضای شورای تأمین شهرستان، امام جمعه و سایر دستگاه‌های اجرایی با مجموعه انتظامی شهرستان، گفت: قطعاً هماهنگی و هم‌افزایی مطلوب میان نهادهای امنیتی، قضایی و انتظامی سبب گره گشایی از مشکلات مردم خواهد شد.

فرمانده انتظامی استان به نشست با معتمدین شهرستان اشاره کرد و گفت: نشستی با بزرگان، معتمدین، سران طوایف و قبایل شهرستان برگزار شد و موضوعات اجتماعی و امنیتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی ضمن تقدیر از فرمانده انتظامی شهرستان دهلران گفت: در حوزه کشفیات مواد مخدر، اجرای طرح‌های ارتقای امنیت اجتماعی و طرح آرامش در شهر، با تشکیل قرارگاه مقابله با سرقت، اقدامات مؤثری در شهرستان انجام شده است

سردار سلمانی اظهار کرد: از ابتدای سال تا کنون شاهد ۹ درصد کاهش وقوع سرقت بوده و حدود ۷۹ درصد از سرقت‌های رخ داده نیز کشف و منجر به دستگیری سارقان شده است.