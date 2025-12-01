به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع در نشست با رضا افلاطونی معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با تقدیر از اجرای طرح کاداستر در استان بوشهر اظهار کرد: با اجرای طرح کاداستر، از تجاوز به منابع طبیعی جلوگیری می‌شود و ضمن تقویت شفافیت اداری و مالکیت روشن اراضی، موجب کاهش اختلافات ملکی اشخاص با یکدیگر یا با ادارات دولتی نیز می‌شود.

وی افزود: بدون تردید، با اجرای دقیق طرح کاداستر، زمینه برنامه‌ریزی بهتر برای مدیریت منابع طبیعی فراهم شده و شرایط برای توسعه بیشتر و بهتر استان بوشهر نیز مهیا می‌شود.

استاندار بوشهر در ادامه، به اهمیت زراعت چوب پرداخت و خاطر نشان کرد: زراعت چوب، علاوه بر اینکه موجب حفاظت از محیط زیست می‌شود، مواد اولیه صنعتی کارخانجات صنایع چوب استان که در آینده به بهره برداری می رسند را نیز فراهم می‌کند.

زارع تصریح کرد: بنا داریم از پساب فاضلاب شهری از طریق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی این طرح را فعال کنیم.

استاندار بوشهر ابراز کرد: برای اجرای طرح‌های آبخیزداری و آبخوان داری در شهرستان‌های استان بوشهر، از اعتبارات تملک دارایی و سرمایه‌ای استانی پیش‌بینی شده و انتظار داریم، سازمان منابع طبیعی کشور نیز از ردیف‌های ملی، اعتبارات قابل توجهی برای این طرح‌ها تخصیص دهد.