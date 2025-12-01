به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری دومین رویداد ملی «رمزآتی» به محلی برای بیان چالشها و مطالبهگری فعالان اقتصاد دیجیتال، بهویژه در دو حوزه رمزارز و پلتفرمهای آنلاین طلا تبدیل شد. مدیران حاضر در این نشست بر لزوم شفافیت، هماهنگی در تنظیمگری، بازنگری در محدودیتهای موجود و مشارکت مؤثر بخش خصوصی در تصمیمسازی تأکید کردند. آنان معتقدند مسیر توسعه اقتصاد دیجیتال بدون گفتوگوی سازنده میان فعالان بازار و سیاستگذاران هموار نخواهد شد.
تأکید بر ضرورت گفتوگوی شفاف میان فعالان رمزارز و سیاستگذاران
در این نشست، محمدمهدی الحسینی گفت دومین رویداد «رمزآتی» با حضور مقاماتی از نهادهای پولی و مالی برگزار میشود و هدف آن ایجاد فضای گفتوگوی مستقیم برای طرح چالشهای بازار رمزارز و پلتفرمهای طلاست.
وی با اشاره به انتشار قریبالوقوع سند چارچوب پلتفرمهای طلا، حل ابهامات نظارتی را لازمه پیشرفت این بازار دانست.
الحسینی همچنین با یادآوری انتقادهای سال گذشته از رونمایی سند راهبردی رمزارز، تأکید کرد نقش این رویداد فراهمکردن گفتوگویی شفاف میان فعالان و قانونگذار است.
به گفته این مدیر رسانهی اقتصادی، روند انتخاب چهرههای سال نیز با مشارکت فعالان بازطراحی شده تا فرآیندی شفافتر شکل گیرد.
انتقاد از محدودیتهای پرداخت و تناقض در سیاستگذاری رمزارز
سامان بیرقی یکی از مدیران فعال در حوزه مبادلات رمزارز با انتقاد از روند فعلی سیاستگذاری گفت با وجود رعایت الزامات فعالیت متمرکز، درگاههای پرداخت صرافیها نزدیک به یک سال مسدود مانده و این موضوع پیامدهای جدی برای بازار داشته است.
او افزود صرافیهای رسمی شفافترین محل برای رصد تراکنشها هستند و مسدودکردن ابزارهای پرداخت رسمی به گسترش فعالیتهای غیررسمی و کاهش نظارت منجر میشود.
بیرقی مجموعه این اقدامات را در تضاد با مطالبه اصلی قانونگذار یعنی «شفافیت» دانست.
انتقاد پلتفرمهای طلا از فشار بازار سنتی و چالشهای تنظیمگری
مهدی فدایی یکی از مدیران حوزه پلتفرمهای آنلاین طلا با اشاره به دشواری تعامل با نهادهای تصمیمساز گفت فشار جریانهای سنتی و تصمیمهای ناهماهنگ سبب تغییر اجباری مدل فعالیت پلتفرمها شده است.
او افزود پلتفرمهای طلا به دلیل شفافیت بالا تأثیر محسوسی بر رفتار بازار سنتی داشتهاند و همین امر مقاومتها را افزایش داده است.
وی از آسیبدیدن اعتماد کاربران پس از بستهشدن درگاهها خبر داد و توضیح داد که پلتفرمها هنوز به سطح فعالیت قبل از بحران بازنگشتهاند.
این مدیر همچنین به روند طولانی تشکیل انجمن رسمی پلتفرمهای طلا اشاره کرد و ایجاد چنین ساختاری را برای دفاع صنفی ضروری دانست.
تشریح مسیر حقوقی ضوابط فروش آنلاین طلا و تأکید بر نقش اتحادیه کسبوکارهای مجازی
صدقی یکی از مدیران روابط عمومی فعال در این حوزه با مرور مسیر پنجساله تدوین ضوابط فروش آنلاین طلا گفت هیئت وزیران مجدداً متولیگری اتحادیه کسبوکارهای مجازی را در صدور و ابطال مجوز این بخش تأیید کرده است.
او با انتقاد از واگذاری سامانه نظارتی به بانک مرکزی گفت دخالت این نهاد در مسائل صنفی محل اختلاف است، هرچند مسئولیتهای اصلی صدور مجوز همچنان برعهده اتحادیه باقی مانده است.
وی همچنین به رونمایی از سامانه نظارتی ضد خالیفروشی اشاره کرد و آن را گامی برای تقویت رصد بازار دانست.
به گفته او، وجود یک مرجع ملی برای صدور مجوز لازمه توسعه اقتصاد دیجیتال است و از پراکندگی نظارتی جلوگیری میکند.
نظر شما