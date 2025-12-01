یاسمی: کوچ قشلاقی عشایر در استان ایلام تا پایان آذرماه ادامه دارد

فرشاد یاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برنامههای حمایتی برای تسهیل این کوچ در حال اجراست.
یاسمی با اشاره به نقش کلیدی عشایر در اقتصاد دامی استان گفت: جامعه عشایری ایلام سالانه حدود ۱۰۰ هزار تن محصول دامی تولید میکند و بیش از ۶۵ درصد گوشت قرمز مصرفی استان توسط این جامعه تأمین میشود.
بر اساس اعلام وی، امسال حدود ۲۱۰۰ خانوار عشایری با جمعیتی نزدیک به ۸ هزار نفر و بیش از ۳۰۰ هزار رأس دام سبک از استانهای همدان، کرمانشاه و لرستان وارد مناطق قشلاقی ایلام خواهند شد.
وی بیان کرد: مقدمات این کوچ از اواخر آبان آغاز شده و طبق تقویم رسمی، استقرار عشایر تا نیمه آذر تکمیل میشود.
مدیرکل امور عشایر استان همچنین از اجرای عملیات بهسازی ایلراهها در مناطق جنوبی و گرمسیری خبر داد و افزود: هدف ما تأمین امنیت و سهولت تردد عشایر در مسیرهای کوچ است.
یاسمی کمبود زیرساختها در مناطق عشایری را یکی از چالشهای جدی دانست و تأکید کرد: در حوزه راه، آب، برق، آموزش و خدمات درمانی نیازمند حمایتهای بیشتری هستیم؛ با وجود این، تلاش ما بر این است که خدماترسانی به عشایر در فصل کوچ بدون وقفه ادامه یابد.
نظر شما