یاسمی:بهسازی ۱۳۰۰ کیلومتر از راه های قشلاقی ایلام آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرشاد یاسمی اظهار کرد: عملیات گسترده بهسازی و اصلاح ایلراهها و مسیرهای دسترسی عشایری در مناطق قشلاقی استان ایلام آغاز شد. این اقدام با هدف ارتقای ایمنی تردد عشایر و تقویت زیرساختهای توسعهای در سکونتگاههای عشایری در دستور کار قرار گرفته است.
مدیرکل امور عشایر استان ایلام با اشاره به خسارات ناشی از بارشهای اخیر گفت: بخش قابل توجهی از ایلراههای مناطق ییلاقی بر اثر سیلاب و روانآبهای فصلی دچار فرسایش و افت کیفیت شدهاند و همین امر ضرورت مرمت فوری مسیرهای اصلی را دوچندان کرده است.
وی با تأکید بر نقش راه در پایداری اقتصادی و اجتماعی عشایر افزود: شبکه راه عشایری نه تنها مسیر جابهجایی خانوارها و دامها در کوچهای فصلی است، بلکه دسترسی به خدمات حیاتی همچون درمان، آموزش، امدادرسانی و بازار دام نیز به همین مسیرها وابسته است. بنابراین همزمان با کوچ پاییزه، اولویت نخست ما مرمت ایلراههای شریانی است تا تردد عشایر بدون اختلال انجام شود.
به گفته یاسمی، استان ایلام دارای ۲ هزار و ۶۰۰ کیلومتر راه عشایری است که شامل کیلومتر در مناطق قشلاقی و یک هزار و ۳۱۱ کیلومتر در مناطق ییلاقی میشود.
وی خاطرنشان کرد: حفظ و نگهداری این شبکه گسترده نیازمند برنامهریزی مهندسی، دورهای و تأمین اعتبارات مستمر است تا مسیرهای عشایری پایدار بمانند و توسعه زیرساختهای مرتبط با زندگی و تولید عشایر تضمین شود.
