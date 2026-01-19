اسفندیار کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه عشایر از ارکان اصلی تأمین امنیت غذایی کشور به شمار میروند، اظهار کرد: جامعه عشایری استان با ۱۳ هزار و ۸۸۱ خانوار، حدود ۴.۵ درصد جمعیت استان و ۷ درصد جمعیت عشایری کشور را تشکیل میدهد.
وی با اشاره به اینکه دامداری شغل اصلی عشایر است، افزود: عشایر استان مالک حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد دامی هستند که این میزان نزدیک به ۵۰ درصد دام سبک استان و ۷ درصد دام عشایری کشور را شامل میشود و از این نظر، کرمانشاه رتبه چهارم کشور را دارد.
مدیرکل امور عشایر استان کرمانشاه با بیان اینکه عشایر سالانه بیش از ۳۰ درصد فرآوردههای لبنی استان را تولید میکنند، گفت: این جامعه مولد نقش مؤثری در اقتصاد استان و کشور ایفا میکند.
کاظمی با اشاره به بهبود شاخصهای زندگی عشایر در سال گذشته تصریح کرد: با برنامهریزیهای انجامشده، شاخصهای کمی و کیفی زندگی عشایر حدود ۲.۳۵ درصد رشد داشته است.
وی تأمین آب بهداشتی مناطق صعبالعبور عشایری بهصورت سیار با استفاده از میانگین ۳۰ دستگاه تانکر، تأمین آب دائمی برای ۲۷۰ خانوار، احداث و مرمت بیش از ۷۲ کیلومتر ایلراه عشایری، تأمین برق ۲۰۰ خانوار عشایری از طریق پنلهای خورشیدی و تأمین سوخت مورد نیاز عشایر را از مهمترین دستاوردهای یکساله این ادارهکل عنوان کرد.
مدیرکل امور عشایر استان کرمانشاه در ادامه از پرداخت بیش از ۶۴ میلیارد تومان تسهیلات در راستای تثبیت اشتغال عشایر و همچنین پرداخت ۷۲ میلیارد تومان تسهیلات پرواربندی دام با هدف افزایش تولید گوشت قرمز خبر داد و گفت: این اقدامات در جهت بهبود معیشت خانوارهای عشایری و تحقق اقتصاد مقاومتی انجام شده است.
کاظمی برگزاری دورههای آموزشی ویژه بهرهبرداران، اجرای طرح بهبود تولید مثل دام برای بیش از یکهزار و ۶۰۰ رأس و توزیع بیش از ۱۰ هزار تن نهاده دامی را از دیگر اقدامات شاخص حوزه امور عشایر استان برشمرد.
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