ادارات هرمزگان در روز چهارشنبه تعطیل شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد حسن زاده با اشاره به شیوع بیماری آنفلوآنزا و ضرورت جلوگیری از گسترش ابتلائات به این بیماری در استان اظهار کرد: با موافقت استاندار هرمزگان دستگاه‌های اجرایی، سراسر استان هرمزگان در روز چهارشنبه ۱۲ آذر ماه تعطیل خواهد بود.

رئیس ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استانداری هرمزگان با بیان اینکه علت این تصمیم گیری، صیانت از سلامت کارمندان است، توضیح داد: کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، شهرداری‌ها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، بانک‌ها، بیمه‌ها (به استثنای شعب کشیک) و بخش اداری بیمارستان‌ها (به استثنای شیفت کاری) در سراسر استان هرمزگان مشمول این ابلاغیه هستند.

حسن زاده ادامه داد: فعالیت واحدها و دستگاه‌های خدمت رسان برابر روال جاری خواهد بود و بانک‌های استان نیز موظف هستند؛ شعب کشیک خود را مشخص کنند که از طریق شورای هماهنگی بانک‌های استان اعلام خواهد شد.

حسن زاده در رابطه با وضعیت دانشگاه‌های استان هرمزگان نیز گفت: تحصیل غیر حضوری دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی استان نیز تا روز جمعه تمدید شده است اما دانشگاه‌ها می‌توانند کلاس‌های دوره تحصیلات تکمیلی را به صلاحدید خود حضوری برگزار کنند.

وی بر ضرورت توجه همگانی به فاصله گذاری و استفاده از ماسک تأکید کرد.