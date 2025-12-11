مبشری نسب: مشهد برفی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا مبشری نسب اظهار کرد: از عصر پنجشنبه بانفوذ سامانه بارشی از نواحی غربی به استان، بارش‌ها به صورت رگبار باران و در نواحی مستعد رعد و برق، تگرگ با احتمال آب گرفتگی و رواناب آغاز می‌شود.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی افزود: بارش‌ها به تناوب و با شدت و ضعف تا اواخر هفته آینده در استان ادامه دارد. بیشتر حجم بارش‌ها در شمال غرب استان رخ می‌دهد.

وی بیان کرد: برش در نواحی کوهستانی به شکل برف است و تشکیل مه، کاهش میدان دید و اختلال در سیستم حمل و نقل نیز دور از انتظار نیست.

مبشری نسب ادامه داد: برای مشهد تا روز دوشنبه و سه‌شنبه طی ساعاتی بارش باران داریم که این بارش در ارتفاعات به شکل برف و باران است. در مشهد آخر هفته آینده احتمال بارش برف وجود دارد.

