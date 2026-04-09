شبکه ارتباطی تهران با بیش از ۷۰۰ مأموریت اضطراری در جنگ پایدار ماند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مرتضی رضایی، مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان تهران با اشاره به تأکید وزیر ارتباطات بر تداوم خدماترسانی مطلوب در جریان جنگ تحمیلی سوم، گفت: شبکه ارتباطی استان با تلاش اپراتورها و مجموعه مخابرات در طول جنگ ۴۰ روزه پایدار ماند و شهروندان به خدمات ارتباطی دسترسی کامل داشتند.
وی وضعیت شبکه را نرمال ارزیابی کرد و افزود: خدمات با کیفیت مناسب در حال ارائه است و تیمهای فنی بهصورت مستمر وضعیت شبکه را رصد میکنند.
احیای ارتباط ۳۰ هزار مشترک در شهرری
رضایی، مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان تهران؛ اعلام کرد: در پی حمله ۱۶ اسفند به مرکز مخابراتی شهید منتظری شهرری، ارتباط بیش از ۵۰ هزار مشترک قطع شد که با تلاش شبانهروزی، تاکنون ارتباط بیش از ۳۰ هزار مشترک برقرار شده است.
وی ادامه داد: برای برقراری ارتباط ۲۰ هزار مشترک باقیمانده، توسعه شبکه فیبر نوری و حفاری مورد نیاز است و این اقدام با همکاری شهرداری تهران در دستور کار قرار دارد.
وی با اشاره به آسیب به یکی از هابسایتهای همراه اول در این مرکز، تصریح کرد: این سایت بهسرعت بازسازی شد و به مدار بازگشت تا اختلال در سایتهای وابسته به حداقل برسد.
بازسازی سریع مراکز آسیبدیده در شادآباد
رضایی، مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان تهران؛ گفت: در حمله شامگاه ۶ فروردین نیز به مرکز مخابراتی شهید محسنیان در منطقه شادآباد، ارتباط بیش از ۲ هزار مشترک قطع شد اما در کمتر از یک روز، با جایگزینی تجهیزات، ارتباط همه مشترکان برقرار شد.
وی درباره وضعیت تلفن همراه افزود: با وجود آسیب به برخی سایتهای ارتباطی در مناطق هدف حمله، شبکه موبایل پایدار است و تیمهای امدادی بلافاصله عملیات ترمیم را انجام دادند.
استقرار تیمهای عملیاتی و تأمین سوخت اضطراری
رضایی، مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان تهران؛ تأکید کرد: تیمهای فنی و عملیاتی بهصورت کامل در آمادهباش قرار داشتند و در صورت نیاز به محلهای حادثه اعزام میشد.
وی از انجام بیش از ۷۰۰ مأموریت اضطراری در حوزه ارتباطات خبر داد و افزود: با توجه به تهدید زیرساختهای برق، تمهیدات لازم برای تأمین سوخت مراکز مخابراتی و سایتهای تلفن همراه انجام شد.
وی با اشاره به هماهنگی میان دستگاههای اجرایی استان گفت: مسائل مرتبط با حوزه ارتباطات در جلسات روزانه با محوریت استانداری بررسی و تصمیمات لازم اتخاذ میشد.
رضایی، با اشاره به ارایه خدمات پستی و بانکی نیز تأکید کرد: تمام دفاتر پستی در سطح استان فعال بودن و لحظهای از ارایه خدمت دست نکشیدن و در حوزه بانکی نیز هر روز ۵۰ درصد شعب پستبانک در شهر تهران و تمامی شعب در شهرستانهای استان فعال بودند. دفاتر پیشخوان در تمام مناطق شهری و روستایی بدون تعطیلی به مراجعان ارایه خدمت کردند.
