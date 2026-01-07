شفقت: مدیران استانی موتور محرک حکمرانی و توسعه کشور هستند

به گزارش خبرنگار مهر، ابوطالب شفقت صبح چهارشنبه در شورای اداری استان خراسان جنوبی در دوره آموزشی حکمرانی استانی، با گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل و شهدای انقلاب اسلامی، اظهار کرد: تجربه مدیریتی در استانهای مختلف نشان داده است که استانها موتور محرک توسعه کشور هستند و حلقه اصلی حکمرانی، مدیران استانیاند.
وی افزود: خراسان جنوبی از ظرفیتهای عظیم انسانی، فرهنگی و الهی برخوردار است و با نگاه نو در حکمرانی میتوان زمینه جهش و پیشرفت استان را فراهم کرد.
مشاور عالی مدرسه عالی حکمرانی شهید بهشتی با اشاره به مأموریت این مدرسه در تربیت مدیران نظام جمهوری اسلامی، گفت: مدرسه عالی حکمرانی شهید بهشتی از سالهای ابتدایی تأسیس، مسئولیت آموزش و توانمندسازی مدیران کشور را بر عهده داشته و تاکنون دورههای آموزشی متعددی از جمله برای استانداران و مدیران عالی برگزار شده است.
شفقت با بیان اینکه بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، تمامی مشمولان ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و همترازان آنها باید آموزشهای حکمرانی را طی کنند، گفت: این آموزشها شامل سران قوا، معاونان وزرا، استانداران، سفرا و مدیران ارشد میشود، اما تمرکز اصلی باید بر مدیران استانی باشد، چراکه اجرای واقعی حکمرانی در استانها اتفاق میافتد.
وی با انتقاد از تمرکز اختیارات در سطح ملی اظهار کرد: در سالهای گذشته، توزیع مسئولیت و اختیار بهدرستی انجام نشده است و اگر قرار است مدیران پاسخگوی واقعی مردم باشند، باید اختیارات متناسب با مسئولیت به آنها واگذار شود.
مشاور عالی مدرسه عالی حکمرانی شهید بهشتی با اشاره به تفاوت مفهوم حکمرانی با مدیریت و دولتداری، گفت: حکمرانی مفهومی فراتر از اداره دولت است و مشارکت همه ذینفعان جامعه را شامل میشود چراکه در حکمرانی اسلامی، مردم، روستاها، دهیاران و نهادهای محلی نقش اساسی دارند و مشارکت نباید صرفاً به انتخابات محدود شود.
شفقت با تأکید بر اینکه حکمرانی اسلامی مبتنی بر معنویت و مسئولیتپذیری است، افزود: نگاه جامعه اسلامی به حکمرانی با الگوهای غربی تفاوت اساسی دارد و سیره امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری میتواند الگوی عملی اداره جامعه باشد.
وی آموزش مستمر را یکی از ارکان اصلی حکمرانی مطلوب دانست و گفت: آموزش نهتنها یک ضرورت مدیریتی، بلکه شرط موفقیت در اداره امور است. در این دوره آموزشی تلاش شده است با ارائه جدیدترین مفاهیم و دانش حکمرانی، مدیران با رویکردهای نوین آشنا شوند.
مشاور عالی مدرسه عالی حکمرانی شهید بهشتی در پایان با تأکید بر ضرورت نقد و تعامل سازنده در نظام مدیریتی کشور، خاطرنشان کرد: اشکالات در اداره کشور وجود دارد و باید با نگاه کارشناسی، گفتوگو و مشارکت فعال مدیران اصلاح شود تا مسیر خدمترسانی به مردم هموارتر شود.
