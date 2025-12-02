به گزارش خبرنگار مهر، عباس دانشی، ظهر سهشنبه در دومین نشست شورای سیاستگذاری جشنواره جایزه هنر سال یزد گفت: برای اثرگذاری واقعی این جشنواره، باید تمامی دستگاههای مرتبط و عضو همکاری و هماهنگی لازم را داشته باشند.
وی گفت: انسجام ساختاری و نظم اجرایی، پیششرط موفقیت چنین رویدادهایی است و تنها با حضور فعال و مشارکتمحور نهادهای عضو شورا میتوان برنامهها را بهصورت دقیق پیش برد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ادامه داد: تدوین تقویم واحد اجرایی برای همه کمیتهها، ضروری است و این هماهنگی موجب میشود برنامههای جشنواره بدون تداخل و با کیفیت مطلوب برگزار شود.
دانشی خاطرنشان کرد: این جشنواره زمانی میتواند جایگاه مرجعیت هنری پیدا کند که همه نهادهای فرهنگی و هنرمندان بر سر یک نگاه مشترک به هنر و کارکرد اجتماعی آن به تفاهم برسند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد افزود: هنر در کنار بعد زیباییشناختی، ابزاری مؤثر برای کاهش آسیبهای اجتماعی، گسترش رفتارهای صحیح و ایجاد همبستگی عمومی است.
وی تصریح کرد: توجه راهبردی به هنر، امکان فرهنگسازی و شکلدادن به نگرشهای سازنده را فراهم میکند و میتواند مواجهه جامعه با بسیاری از مسائل فرهنگی را بهبود بخشد.
دانشی افزود: هنر روایتگر دردها، امیدها و دغدغههای مردم است؛ اگر به آن توجه ویژه داشته باشیم، به بستری برای گفتوگو، امیدآفرینی و حل مسئله تبدیل میشود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد اظهار داشت: تقدیر از هنرمندان برتر باعث تقویت انگیزه، افزایش کیفیت آثار و رشد خلاقیت هنری استان خواهد شد.
وی با بیان اینکه این جشنواره باید به جایگاهی تبدیل شود که هنرمندان بدانند تلاش و فعالیت سالانه آنان دیده و ارزشگذاری میشود، ادامه داد: ساختار جشنواره در دوره نخست بر سه حوزه تئاتر، موسیقی و هنرهای تجسمی متمرکز است و انتخاب آثار بر اساس ترکیبی از رأی مردمی و داوری حرفهای انجام میشود تا هم نگاه جامعه و هم نظر متخصصان در انتخاب برگزیدگان لحاظ شود.
دانشی خاطرنشان کرد: هدف جشنواره این است که آثار هنری ارائهشده در طول سال بهصورت ساختاریافته ارزیابی شوند و بهترینها مورد تقدیر قرار گیرند و این شیوه موجب حمایت، رشد و ارتقای هنر استان خواهد شد.
