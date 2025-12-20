آغاز تعمیرات اساسی سینما سعدی شیراز پس از ۶۵ سال فعالیت

به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه سینما سعدی پس از شش دهه نقشآفرینی در حیات فرهنگی و هنری شهر شیراز، بهعنوان یکی از قدیمیترین و خاطرهانگیزترین سینماهای جنوب کشور، وارد مرحله تعمیرات اساسی و بازسازی جامع شد.
این پروژه با هدف صیانت از هویت تاریخی سینما سعدی و همزمان ارتقای استانداردهای فنی و رفاهی، پس از سالها طرح و برنامهریزی، به مرحله اجرا رسیده است.
سینما سعدی که در دیماه سال ۱۳۳۹ خورشیدی افتتاح شد، طی دهههای گذشته میزبان نسلهای مختلفی از علاقهمندان سینما بوده و سهم مهمی در شکلگیری خاطره جمعی شهروندان شیرازی ایفا کرده است.
اگر چه در سالهای اخیر اقداماتی محدود در حوزه بهروزرسانی تجهیزات داخلی این سینما انجام شده بود، اما تعمیرات کنونی نخستین بازسازی اساسی و ساختاری مجموعه پس از ۶۵ سال فعالیت مستمر به شمار میرود.
در این طرح، نوسازی کامل سالن نمایش، بهبود زیرساختهای فنی، ارتقای سیستمهای صوتی و تصویری، اصلاح فضاهای خدماتی و افزایش ایمنی ساختمان در دستور کار قرار دارد تا این سینمای قدیمی، ضمن حفظ هویت تاریخی خود، با نیازهای امروز مخاطبان و استانداردهای روز سینمایی همگام شود.
آغاز این تعمیرات اساسی، گامی مهم در مسیر احیای سینماهای خاطرهساز شیراز و تقویت زیرساختهای فرهنگی شهر به شمار میرود و امید آن است که با تعامل و همت شهرداری شیراز و مجموعه حوزه هنری فارس؛ سینما سعدی پس از بازگشایی، بار دیگر به عنوان یکی از کانونهای اصلی اکران فیلم و فعالیتهای فرهنگی هنری در شیراز بدرخشد.
