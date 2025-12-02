رونمایی از مجموعه پژوهشی جامعه پردازی ولایی مسجد محور در ۲۰ جلد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مهدی موحد عصر سه شنبه در مراسم رونمایی مجموعه پژوهشی با عنوان جامعه پردازی ولایی مسجد محور در ۲۰ جلد گفت: این مجموعه پژوهشی با رویکردی مسئلهمحور و در قالب مجموعهای تحت عنوان ولایتمحور تدوین شده و به نسبت مسجد با محورهای مختلف حیات اجتماعی و دینی پرداخته است.
وی با اشاره به اینکه این پروژه نتیجه یک فعالیت راهبردی و جمعی است، تصریح کرد: حدود ۵۰ تا ۶۰ نفر از اعضای خانواده بنیاد هدایت، شامل راهیاران، پژوهشگران و همکاران ستادی، در فرآیند اندیشهورزی و تولید این آثار مشارکت داشتهاند و جریان فکری منسجمی را رقم زدهاند.
مدیر دفتر پژوهش بنیاد هدایت افزود: این مجموعه نخستین بار در نمایشگاه قرآن کریم امسال در معرض دید مخاطبان قرار گرفته و پس از تکمیل فرآیندهای علمی، اکنون در قالب کتاب به مرحله انتشار رسیده است.
وی، ادامه داد: بخش قابل توجهی از این آثار علاوه بر بیان موانع و چالشها، نمونههای عملی و راهکارهای کاربردی را نیز برای بهرهبرداری میدانی ارائه کرده است.
وی بیان کرد: موضوعات انتخابشده برای این مجموعه، اگرچه در ظاهر قرابتهایی با یکدیگر دارند، اما با دقت تفکیک شده و هر جلد به یکی از نسبتهای مسجد با عرصههای گوناگون میپردازد.
مدیر دفتر پژوهش بنیاد هدایت از جمله این محورها به مسجد و امامت محله، مسجد بهعنوان نقطه اتصال ملکوت و ملک، نقش مسجد در مردمسالاری دینی، مسجد و تبلیغ، جایگاه مسجد در حل مسائل اجتماعی، نسبت مسجد با پیشرفت محلی، خدمات اجتماعی، فعالیتهای بانوان، قرآن کریم، کنشگری بینالمللی، تربیت، جهاد تبیین، مدیریت رسانه، و اکران محصولات فرهنگی اشاره کرد.
حجتالاسلام موحد بیان کرد: این مجموعه بر پایه دادههای میدانی و تجربههای عملی شکل گرفته و از نظر محتوایی به گونهای تنظیم شده که بتواند در حوزههای تخصصی نیز مورد استناد قرار گیرد.
وی گفت: هر یک از جلدها حرف حساب و مبتنی بر دادههای دقیق است و میتواند برای فعالان فرهنگی و مدیران مسجدی منبعی معتبر و قابل بهرهبرداری باشد.
مدیر دفتر پژوهش بنیاد هدایت ابراز امیدواری کرد: انتشار این ۲۰ جلد منشأ خیر و برکت در مسیر حرکتهای فرهنگی مسجدمحور باشد.
قم- با حضور رییس سازمان تبلیغات اسلامی مجموعهای ۲۰ جلدی پژوهشی با عنوان جامعه پردازی ولایی مسجد محور رونمایی شد.
به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مهدی موحد عصر سه شنبه در مراسم رونمایی مجموعه پژوهشی با عنوان جامعه پردازی ولایی مسجد محور در ۲۰ جلد گفت: این مجموعه پژوهشی با رویکردی مسئلهمحور و در قالب مجموعهای تحت عنوان ولایتمحور تدوین شده و به نسبت مسجد با محورهای مختلف حیات اجتماعی و دینی پرداخته است.
نظر شما