موج جدید آنفلوآنزا؛ طغیان ویروس A(H3N2) در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود مردانی فوق‌تخصص بیماری‌های عفونی و عضو هیئت علمی علوم پزشکی دانشگاه شهید بهشتی، با بیان اینکه کشور در حال تجربه «طغیان ۱۴۰۴» آنفلوآنزا است، اعلام کرد: گونه ویروس A(H3N2) بیش از اندازه شایع شده و نزدیک به ۵۰ درصد نمونه‌های ارسالی به آزمایشگاه‌ها مثبت است.

این عضو کمیته کشوری آنفلوآنزا با اشاره به مصوبه اخیر این کمیته برای تسریع در شروع درمان، گفت: با توجه به اکثریت مبتلایان به آنفلوآنزا، تصمیم گرفتیم وقت بیمار را تلف نکنیم و سریع درمان را شروع کنیم. داروی مؤثر اوسلتامیویر (تامیفلو) در دسترس است و قیمت بالایی ندارد.

درمان در ۷۲ ساعت اول؛ کلید جلوگیری از عوارض

مردانی تأکید کرد: درمان آنفلوآنزا اگر در دو تا سه روز اول آغاز شود، بسیار آسان است و از عوارض جدی مانند سینه‌پهلو، عفونت گوش، سینوزیت، مننژیت و آنسفالیت جلوگیری می‌کند. وی با هشدار درباره مصرف خودسرانه آنتی‌بیوتیک گفت: آنتی‌بیوتیک هیچ تأثیری روی ویروس آنفلوآنزا ندارد و تنها موجب مقاومت دارویی می‌شود.

بازگشت به اصول پیشگیری دوران کرونا

این استاد دانشگاه با اشاره به آشنایی مردم با راه‌های پیشگیری از زمان همه‌گیری کرونا، موارد زیر را برای جلوگیری از انتشار ویروس ضروری برشمرد:

پرهیز از دست‌دادن‌های غیرضروری

رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی

ماندن در خانه در صورت داشتن علائم و خود قرنطینگی

استفاده از ماسک در محیط‌های شلوغ مانند مترو

عدم ارسال کودکان دارای علائم به مدرسه و عدم حضور کارمندان بیمار در ادارات

شست‌وشوی مرتب دست‌ها

هشدار درباره اشغال تخت‌های بیمارستانی

عضو هیئت علمی علوم پزشکی شهید بهشتی در رادیو گفت‌وگو با ابراز نگرانی از وضعیت بیمارستان‌ها گفت: متأسفانه تعداد زیادی از تخت‌های بیمارستانی ما به‌خاطر ذات‌الریه ناشی از آنفلوآنزا اشغال شده است.

وی از مردم خواست به جای اصرار برای دریافت سرم و آمپول، بر درمان اصلی ضدویروس متمرکز شوند.

مردانی در مصاحبه با رادیو گفتگو خاطرنشان کرد: مصرف مایعات و مرکبات، استراحت و استفاده از استامینوفن برای کنترل تب، از جمله اقدامات حمایتی مهم در کنار داروی اختصاصی آنفلوآنزا است.