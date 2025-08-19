به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه عباسی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به روند رو به رشد مقاومت آنتی‌بیوتیکی در جهان، گفت: یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های در حال حاضر دنیا در مسائل بهداشت و درمان، مقاومت آنتی‌بیوتیکی است.

وی نسبت به خطر مقاومت آنتی‌بیوتیکی هشدار داد تصریح کرد: مقاومت آنتی‌بیوتیکی زمانی ایجاد می‌شود که میکروب‌ها و عوامل میکروبی بیماری‌زا در برابر داروهایی که مؤثر بوده‌اند توانایی تکثیر و زنده ماندن پیدا می‌کنند.

متخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری مرکز آموزشی درمانی شهدای خلیج‌فارس بوشهر افزود: اصلی‌ترین و مهم‌ترین علت ایجاد مقاومت آنتی‌بیوتیکی مصرف بی‌رویه و گاهی خودسرانه آنتی‌بیوتیک‌ها است برای مثال برای سرماخوردگی که عامل آن ویروس است آنتی‌بیوتیک مصرف می‌کنند درصورتی‌که در درمان سرماخوردگی کاربردی ندارد.

وی عدم تکمیل دوره درمان را نیز از دیگر عوامل ایجاد مقاومت آنتی‌بیوتیکی دانست و گفت: قطع زود هنگام درمان باعث باقی ماندن، مقاوم شدن و تکثیر باکتری‌ها خواهد می‌شد.

وی اضافه کرد: از پیامدهای مقاومت آنتی‌بیوتیکی چالش در درمان بیماری‌هاست به‌نحوی‌که باعث تبدیل بیماری‌های ساده و قابل‌درمان گذشته، به عفونت‌های پیچیده که نیاز به آنتی‌بیوتیک‌های قوی‌تر، پرهزینه‌تر و درمان بیمارستانی دارند گردیده و عملاٌ بهبود بیماری‌ها را با تأخیر و سیستم بهداشت و درمان را با تحمیل هزینه‌های بیشتر مواجهه کرده است.

وی تصریح کرد: عفونت‌های مقاوم به آنتی‌بیوتیک‌ها باعث افزایش عوارض طولانی‌مدت مصرف داروها و بعضاً باعث افزایش مرگ‌ومیرها نیز خواهد شد.

مقاومت آنتی‌بیوتیکی عامل بروز پدیده پسا آنتی‌بیوتیکی

وی بیان کرد: چرخه تهیه یک آنتی‌بیوتیک نیازمند ۱۵ سال زمان است که مقاومت‌های آنتی‌بیوتیک باعث از چرخه خارج شدن بسیاری از آنتی‌بیوتیک‌ها و محدودیت آنتی‌بیوتیک‌های موجود شده است و ادامه این روند باعث بروز پدیده «پسا آنتی بیونیکی» خواهد شد که برای درمان یک عفونت ساده ممکن است هیچ داروی مؤثری در دسترس نباشد و عفونت‌های ساده‌ای که برای سالیان طولانی قابل درمان بودند، کشنده می‌شوند و حتی جراحی‌های ساده یا زایمان طبیعی می‌توانند مرگبار باشند.

وی تصریح کرد: بالا بردن آگاهی عمومی، پرهیز از مصرف خودسرانه آنتی‌بیوتیک‌ها، تکمیل دوره تجویز شده توسط پزشک و همچنین اجرای دقیق دستورالعمل‌های تجویز دارویی توسط کادر درمان، از جمله راهکارهای اساسی کنترل این بحران محسوب می‌شود.

متخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری مرکز آموزشی درمانی شهدای خلیج‌فارس بوشهر خاطرنشان کرد: یادمان باشد در زمان مصرف آنتی‌بیوتیک‌ها حتی با بهبود علائم بیماری دوره درمان را کامل نمائیم.