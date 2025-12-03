به گزارش خبرگزاری مهر، سید مرتضی بختیاری روز چهارشنبه در جریان سفر به استان زنجان در دیدار با استاندار زنجان، افزود: کمیته امداد با تکیه بر اعتماد مردم و مشارکت آنها تلاش میکند تا نهتنها نیازهای فوری نیازمندان را برطرف کند، بلکه آنها را به سمت خودکفایی سوق دهد.
رئیس کمیته امداد کشور با بیان اینکه مأموریت اصلی این نهاد، ایجاد شغل پایدار با درآمد با ثبات و توانمندسازی مددجویان است، گفت: راهبران شغلی که در کمیته امداد مشغول به فعالیت هستند، توانستهاند مددجویان را در مسیر اشتغال و کارآفرینی قرار دهند و در خودکفایی مددجویان نقش بسیار مؤثری ایفا کنند.
بختیاری گفت: شکوفایی استعدادها و حیات دادن به انسانها خواسته امام راحل از کمیته امداد بود و این نهاد در عرصه شکوفایی مددجویان قدمهای اساسی برداشته است.
وی همچنین از شکلگیری مراکز نیکوکاری با محوریت مردمیسازی خدمات خبر داد و افزود: «بسیج امداد» در مسیر توانمندسازی مددجویان و توسعه پایدار جامعه حرکت میکند.
استاندار زنجان نیز در این دیدار گفت: با توجه به موقعیت جغرافیایی و شرایط خاص استان لازم است که برنامههای حمایتی هدفمند در استان طراحی و اجرا شود.
سید محسن صادقی گفت: رویکرد کمیته امداد در مسیر توانمندسازی مددجویان و بسیج امکانات تحسینبرانگیز است که امیدواریم شاهد تداوم این رویکرد باشیم.
مدیرکل کمیته امداد استان زنجان نیز در این دیدار با ارائه گزارشی از عملکرد این نهاد در سطح استان بر اقدامات انجام شده در حوزههای مختلف از جمله گسترش پوشش حمایتی از خانوادههای نیازمند، اجرای طرحهای اشتغالزایی و مهارتآموزی برای مددجویان، توسعه برنامههای سلامت و آموزش و تقویت مشارکتهای مردمی و خیرین تأکید کرد.
جعفر روشن سرشت همچنین به چالشهای پیشرو در ارائه خدمات به مناطق محروم و دورافتاده استان اشاره کرد و خواستار همکاری و پشتیبانی بیشتر دستگاههای اجرایی استان برای رفع این موانع شد.
در این جلسه، آخرین وضعیت طرحهای حمایتی و امدادی در سطح استان، برنامههای توانمندسازی مددجویان و راهکارهای توسعه خدماترسانی به نیازمندان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
این دیدار گامی مؤثر در راستای همکاریهای بیندستگاهی، تقویت خدمات حمایتی و تحقق اهداف مشترک برای کاهش فقر و حمایت همهجانبه از خانوادههای نیازمند در استان بود.
نظر شما