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۳۰ فروردین ۱۳۸۷، ۱۵:۱۴

الظواهری گزارش پتریوس را سرپوشی برای شکست آمریکا در عراق دانست

"ایمن الظواهری" نفر دوم شبکه تروریستی القاعده امروز در نواری صوتی گزارش فرمانده نظامیان آمریکایی در عراق را سرپوشی برای شکست واشنگتن در این کشور دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره، الظواهری در نوار صوتی جدید خود به مناسبت پنجمین سالگرد سقوط بغداد تحت عنوان "بعد از پنج سال از یورش به عراق و دهه ها ظلم مستبدان" گفت که مهمترین وظیفه ما تبدیل عراق به دژی مستحکم است.

الظواهری در این نوار صوتی 16 دقیقه ای افزود: ما فقط خواهان بازپس گیری حقوق خود با دستان خویش و نه از طریق انتخاباتی همراه با تقلب هستیم.

در این بیانیه همچنین اشاره هایی به گزارش اخیر دیوید پتریوس فرمانده نظامیان آمریکایی درعراق به کنگره درباره اوضاع این کشور و نیز تظاهرات اخیر شهر المحله مصر علیه گرانی کالاها شده است و الظواهری گزارش پتریوس را سرپوشی بر شکست سیاست آمریکا در عراق دانسته است.

وی همچنین درباره تظاهرات شهر المحله گفته است: گرسنه نگه داشتن مردم بخشی از "دسیسه آمریکایی – صهیونیستی برای تحقیر امت " است.

کد مطلب 667645

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