شبکه ۱۰ هزار نفری قاچاق سوخت در هرمزگان‌ شناسایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی قهرمانی اظهار کرد: از این شبکه چهار میلیارد لیتر سوخت قاچاق کشف شد.
وی ادامه داد: ۷۵۳ نفرِ اول این شبکه، ۶۷ هزار میلیارد تومان گردش مالی دارند.
رئیس کل دادگستری هرمزگان افزود: این مهمترین پرونده قاچاق سوخت کشور است که پس از ۲ سال کار اطلاعاتی و امنیتی و قضائی با استفاده از پیچیدهترین تاکتیکها به نتیجه رسید و در این پرونده همه اعضا از سر شبکهها تاسرشاخهها و اعضای رده پایینتر شناسایی شدند.
قهرمانی گفت: ۶ تن از سر شبکههای اصلی این سازمان قاچاق سوخت هم اکنون در بازداشت به سر میبرند.
وی افزود: شماری از عوامل بانکی که برای اعضای این باند عملیات بانکی غیرقانونی داشتند نیز شناسایی و بازداشت شدند.
