  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۲ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۵۱

شبکه ۱۰ هزار نفری قاچاق سوخت در هرمزگان‌ شناسایی شد

شبکه ۱۰ هزار نفری قاچاق سوخت در هرمزگان‌ شناسایی شد

بندرعباس- رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: یک شبکه سازمان یافته قاچاق سوخت با ۱۰ هزار عضو در استان هرمزگان شناسایی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی قهرمانی اظهار کرد: از این شبکه چهار میلیارد لیتر سوخت قاچاق کشف شد.

وی ادامه داد: ۷۵۳ نفرِ اول این شبکه، ۶۷ هزار میلیارد تومان گردش مالی دارند.

رئیس کل دادگستری هرمزگان افزود: این مهم‌ترین پرونده قاچاق سوخت کشور است که پس از ۲ سال کار اطلاعاتی و امنیتی و قضائی با استفاده از پیچیده‌ترین تاکتیک‌ها به نتیجه رسید و در این پرونده همه اعضا از سر شبکه‌ها تاسرشاخه‌ها و اعضای رده پایین‌تر شناسایی شدند.

قهرمانی گفت: ۶ تن از سر شبکه‌های اصلی این سازمان قاچاق سوخت هم اکنون در بازداشت به سر می‌برند.

وی افزود: شماری از عوامل بانکی که برای اعضای این باند عملیات بانکی غیرقانونی داشتند نیز شناسایی و بازداشت شدند.

کد خبر 6676515

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها