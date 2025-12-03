به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا براتی که پیش از ظهر چهارشنبه در آئین افتتاحیه دوره آموزشی «حکمرانی» در سالن جلسات مرکز آموزش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان، با اشاره به اهمیت فناوری‌های نوظهور از جمله اینترنت اشیا، کلان‌داده و هوش مصنوعی، اظهار داشت: در جهانی که هر روز با چالش‌های پیچیده‌تری مواجه است، حکمرانی بدون اتکا به فناوری و بینش استراتژیک عملاً غیرممکن شده است.

وی سه رکن اصلی حکمرانی کارآمد را «شفافیت، مشارکت مردمی و کارایی» معرفی کرد و افزود: فناوری بلاک‌چین یکی از ابزارهایی است که می‌تواند در افزایش شفافیت اداری و کاهش فساد نقش‌آفرین باشد.

معاون مرکز آموزش وزارت کشور همچنین با اشاره به برنامه‌های این مرکز در حوزه توانمندسازی مدیران، گفت: آموزش، اصلی‌ترین ابزار تقویت بدنه مدیریتی کشور است و هیچ مدیری نمی‌تواند خود را بی‌نیاز از یادگیری بداند.

وی با یادآوری برگزاری دوره «کشورداری» در سال گذشته برای مدیران کردستان، نتایج آن را «مؤثر و کاربردی» توصیف کرد.

براتی در ادامه به نیاز روزافزون مدیران برای فراگیری مباحث امنیتی اشاره کرد و گفت: اگر پیش از جنگ ۱۲ روزه تمرکز استان‌ها بیشتر بر مدیریت بحران‌های طبیعی بود، اکنون شرایط ایجاب می‌کند که مدیریت بحران‌های امنیتی نیز در سرفصل آموزش‌ها قرار گیرد.

وی از برنامه وزارت کشور برای برگزاری دوره‌های سه‌روزه مدیریت راهبردی شهرستان» ویژه فرمانداران، دوره‌های آموزشی شوراهای تأمین استان‌ها، بخشداران و تیم‌های اجرایی انتخابات خبر داد.

معاون مرکز آموزش وزارت کشور در بخش دیگری از سخنان خود به انتخابات پیشِ‌روی شوراهای اسلامی شهر و روستا اشاره کرد و افزود: برای نخستین‌بار انتخابات شوراها در سراسر کشور به‌صورت تمام‌الکترونیکی برگزار می‌شود و تجهیزات جدید در حال تولید است تا همه ۶۰ هزار شعبه اخذ رأی آماده باشند.

براتی با درخواست از مدیران برای توجه جدی‌تر به آموزش کارکنان گفت: هرچه کارکنان آموزش‌های تخصصی‌تر دریافت کنند، بازدهی آنان افزایش می‌یابد و این امر به صورت مستقیم در بهبود کیفیت حکمرانی در استان‌ها اثرگذار خواهد بود.

وی در پایان با تأکید بر ظرفیت‌های فرهنگی و اقتصادی استان کردستان خاطرنشان کرد: کردستان نیازمند حکمرانی بومی، کارآمد و داده‌محور است و برگزاری این دوره‌ها می‌تواند گامی مؤثر در این مسیر باشد.