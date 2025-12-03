به گزارش خبرنگار مهر، محمد ملک پیش از ظهر چهارشنبه در دوره آموزش حکمرانی ویژه مدیران کل دستگاه‌های اجرایی و فرمانداران که با همکاری دفتر مطالعات راهبردی و آموزش وزارت کشور و مدرسه عالی حکمرانی شهید بهشتی در سالن آمفی‌تئاتر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برگزار شد، اظهار کرد: این دوره آموزشی فرصتی فراهم کرده تا مدیران استان بتوانند در چارچوب یک برنامه ملی، دانش و مهارت مدیریتی خود را ارتقا دهند و با الزامات حکمرانی مطلوب بیشتر آشنا شوند.

وی با اشاره به اهمیت نقش مردم در فرآیند حکمرانی تصریح کرد: اگر هدف حکمرانی، ایجاد رضایت عمومی است، مسئولان باید نسبت به وظایفی که در برابر مردم دارند آگاه بوده و با تقویت الگوهای نوین حکمرانی، ارتباط سازنده‌تری میان مردم و حاکمیت ایجاد کنند.

معاون استاندار کردستان همچنین تأکید کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند ارتقای اعتماد عمومی هستیم؛ چراکه در جریان جنگ ۱۲ روزه، آثار مثبت اعتماد متقابل، همگرایی مردم و مسئولان و شکل‌گیری انسجام ملی را به‌روشنی مشاهده کردیم.

ملک ابراز امیدواری کرد: خروجی این دوره آموزشی بتواند پاسخ‌های روشنی برای الزامات حکمرانی مطلوب ارائه دهد و مدیران استان را در مسیر خدمت بهتر به مردم یاری کند تا فاصله میان مردم و حاکمیت کاهش یافته و اعتماد عمومی تقویت شود.

گفتنی است؛ در این دوره، اساتید دانشگاه تهران مؤلفه‌های حکمرانی کارآمد و شیوه‌های هماهنگی میان سطوح مختلف اجرایی را تشریح کردند و شرکت‌کنندگان با روش‌ها و ابزارهای به‌روز مدیریت استانی آشنا شدند.