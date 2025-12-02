توانمندسازی مدیران و آموزش مستمر، محور حکمرانی کارآمد است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا براتی معاون آموزش مرکز مطالعات راهبردی و آموزش وزارت کشور در دوره آموزشی «حکمرانی استانی» که ظهر سه‌شنبه در استانداری کرمانشاه برگزار شد، توانمندسازی و ارتقای دانش علمی و عمومی مدیران کشور را از اهداف مهم وزارت کشور دانست.

وی گفت: کرمانشاه سیزدهمین استان میزبان این دوره‌هاست و استمرار آن به‌صورت حضوری و غیرحضوری ادامه خواهد داشت.

براتی با اشاره به تأکید وزیر کشور بر ضرورت آموزش مستمر مدیران افزود: این موضوع موجب تدوین نظام جامع آموزش در وزارت کشور شده و بر همین اساس برنامه‌های گوناگونی برای حکمرانان، فرمانداران و اعضای شورای تأمین طراحی شده است.

وی دوره حکمرانی را یکی از برنامه‌های اصلی آموزش مدیران دانست و بر ضرورت گسترش آن در کشور تأکید کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به انتخابات شوراهای اسلامی در ۱۱ اردیبهشت سال آینده گفت: موفقیت در هر انتخابات منوط به آموزش عوامل اجرایی است و فرمانداران آموزش‌های اولیه را دریافت کرده‌اند.

وی افزود: در مراحل بعد بخشداران، اعضای ستاد انتخابات استان و شهرستان و سایر عوامل آموزش خواهند دید.

برگزاری الکترونیکی انتخابات شوراها در سال آینده

معاون آموزش مرکز مطالعات راهبردی و آموزش وزارت کشور با بیان اینکه سال آینده انتخابات برای نخستین بار به‌صورت تمام‌الکترونیک در سطح کشور برگزار می‌شود اظهار کرد: تجربه اجرای محدود این شیوه وجود داشته اما تجهیزات آن تنها برای یک‌پنجم کشور فراهم بوده است.

وی افزود: تجهیزات جدید در حال ساخت است و تا زمان برگزاری انتخابات تأمین و در سراسر کشور توزیع خواهد شد.

براتی با تأکید بر اینکه همه این موارد مستلزم آموزش است گفت: حتی برای مردم نیز برنامه آموزشی پیش‌بینی شده تا از طریق رسانه ملی با فرآیند انتخابات الکترونیک آشنا شوند.

وی افزود: بدون آموزش مؤثر، کارآمدی و دقت در برگزاری انتخابات الکترونیکی ممکن نخواهد بود.

اهمیت هوش مصنوعی در حکمرانی و ضرورت آموزش کارکنان

وی ادامه داد: در دنیای امروز فناوری‌های نو همچون هوش مصنوعی و اینترنت اشیا تحول بزرگی در مدیریت و حکمرانی ایجاد کرده‌اند و بدون دانش روز و بینش استراتژیک امکان پیشبرد اهداف ملی وجود ندارد.

وی گفت: مدیران باید به دانش روز مجهز شوند تا بتوانند مدیریت موفق و مبتنی بر تحلیل داده داشته باشند.

براتی استانداران، فرمانداران و مدیران دستگاه‌های اجرایی را «سرپنجه‌های اصلی حکمرانی» دانست و گفت: اگر مدیریت در سطوح استان و شهرستان توانمند باشد، کشور شاهد تحول در شیوه‌های حکمرانی خواهد بود.

وی افزود: حکمرانی کارآمد به شفافیت، مشارکت مردمی، پاسخگویی و افزایش اعتماد عمومی وابسته است.

معاون آموزش مرکز مطالعات و آموزش وزارت کشور با تأکید بر نقش آموزش در حکمرانی مطلوب گفت: کشورهایی که در شاخص‌های حکمرانی پیشرفته‌اند، سرمایه‌گذاری کلان بر نیروی انسانی و به‌ویژه نیروهای محلی دارند.

وی تصریح کرد: مدیران دستگاه‌های اجرایی باید آموزش کارکنان خود را جدی بگیرند و با دوره‌های مستمر و تخصصی آنان را با تحول فناوری و دانش روز همراه سازند.