محسنی ثانی:«باردو»؛ جنگ ۱۲ روزه را روایت می کند

به گزارش خبرنگار مهر، احسان محسنی ثانی ظهر چهارشنبه در نشست خبری نمایش «باردو» در مشهد با اشاره به حضور بازیگران کشف‌استعداد شده برای نخستین بار روی صحنه، این اتفاق را یک سورپرایز تازه برای اهالی تئاتر مشهد توصیف و اظهار کرد: قرار است این نمایش سی شب اجرا شود.

تهیه کننده نمایش باردو گفت: ما همیشه تلاش کردیم با اتکا به توانایی‌ها و ظرفیت‌های خودمان کارها را پیش ببریم. البته از همه مسئولانی که همراهی کردند تشکر می‌کنم.

وی درباره انتخاب متن نمایش «باردو» توضیح داد: در میان آثاری که این روزها روی صحنه هستند، این متن برای من جذابیت خاصی داشت. ترکیب غیرمتجانس اما قشنگِ جنگ، عشق و موسیقی باعث شد فکر کنم می‌توان از آن کاری متفاوت ساخت.

محسنی ثانی با اشاره به اینکه «باردو» نخستین نمایشی است که موضوع «جنگ دوازده‌روزه» را به صحنه می‌آورد، گفت: در همان روزهایی که این جنگ اتفاق افتاد، ما به‌صورت روزانه با رفتارها، واکنش‌ها و مواجهه عجیب مردم روبه‌رو بودیم. آن روزها برایمان یک خراش و زخمی ایجاد کرد که حس کردیم می‌تواند تبدیل به کار هنری شود. به نظر من بهترین آثار از زخم‌هایی می‌آیند که به روح انسان می‌خورد.

تهیه کننده نمایش باردو افزود: امیدوارم «باردو» بتواند تجربه زیسته گروه در روزهای جنگ و دغدغه‌های شکل‌گرفته در آن دوران را صادقانه به تماشاگر منتقل کند.