مدارس باید از آموزش صرف به مکان پرورش و آموزش تبدیل شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب‌الله فضل‌الله‌پور پیش از ظهر امروز چهارشنبه در نشست با مدیران مدارس منتخب طرح «نماد» اظهار کرد: مجموعه آموزش‌وپرورش نباید به آموزش صرف بسنده کند و لازم است ابعاد تربیتی، رفتاری و روان‌شناختی دانش‌آموزان با نگاه همه‌جانبه تقویت شود.

وی با اشاره به ضرورت ایجاد نشاط اجتماعی در مدارس هدف افزود: استفاده هوشمندانه از رنگ‌ها، ایجاد محیط‌های شاد، به‌کارگیری افعال ایجابی به جای رویکردهای سلبی و جلوگیری از انزوای دانش‌آموزان از مهم‌ترین اقداماتی است که می‌تواند فضای مدرسه را پویا و امیدآفرین کند.

معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان ادامه داد: دانش‌آموزان در معرض آسیب باید به‌صورت ویژه زیر پوشش خدمات مشاوره‌ای، روان‌شناختی و مداخله‌ای قرار گیرند و این مداخلات می‌تواند میانگین بروز آسیب‌های اجتماعی در استان را به‌طور محسوس کاهش دهد.

فضل‌الله‌پور همچنین بر ضرورت توانمندسازی مستمر خانواده‌ها تأکید کرد و گفت: آموزش‌های منظم، آموزش به‌هنگام و ارائه خدمات مشاوره‌ای به خانواده‌ها نقش مهمی در پیشگیری و کاهش آسیب‌ها بر عهده دارد.

وی در پایان از مدیران مدارس خواست پیشنهادها و راهکارهای خود را برای مداخلات سریع، هدفمند و اثربخش ارائه دهند و افزود: تعامل متقابل مدیران مدارس با دستگاه‌های اجرایی می‌تواند به تصمیم‌گیری دقیق‌تر و اجرای مداخلات مؤثرتر در حوزه آسیب‌های اجتماعی منجر شود.