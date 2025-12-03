  1. استانها
واژگونی تانکر ۲۵ هزار لیتری مازوت در محور قروه–بیجار

بیجار- رئیس حفاظت محیط زیست بیجار از وقوع حادثه واژگونی یک تانکر حامل ۲۵ هزار لیتر مازوت در محور قروه–بیجار، محدوده روستای خسروآباد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب اله رجب زاده گفت: یک تانکر حامل محموله ۲۵ هزار لیتری مازوت در محور قروه–بیجار و در محدوده روستای خسروآباد شهرستان بیجار واژگون شد که بلافاصله پس از وقوع حادثه، عوامل حفاظت محیط زیست به همراه دستگاه‌های امدادی و خدماتی در محل حاضر شدند و اقدامات لازم برای مهار و پاکسازی مازوت و جلوگیری از گسترش آلودگی انجام شد.

وی تأکید کرد: با هماهنگی نهادهای مسئول، بخشی از اراضی آلوده شناسایی و عملیات جمع‌آوری و دفع مواد نفتی آغاز شده است.

وی از مالکان زمین‌ها و باغ‌های اطراف خواست تا از مصرف محصولات و آب منطقه تا پایان مراحل پایش و پاکسازی خودداری کنند.

رئیس حفاظت محیط زیست بیجار در پایان خاطرنشان کرد: بررسی‌های کارشناسی برای ارزیابی اثرات زیست‌محیطی حادثه و اقدامات جبرانی در دستور کار اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بیجار قرار گرفته است.

