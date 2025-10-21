تانکر حامل اسیدسولفوریک در بخش کرانی شهرستان بیجار واژگون شد

رئیس اداره حفاظت محیط زیست بیجار در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در حادثه‌ای که در محور فرعی سلطان‌آباد شریف کندی در محدوده روستای سلطان‌آباد بخش کرانی شهرستان بیجار رخ داد، یک تانکر حامل ۲۵ هزار لیتر اسیدسولفوریک واژگون شد.

حبیب‌الله رجب‌زاده افزود: این حادثه، منجر به تخلیه حدود ۳ هزار لیتر از محموله اسیدسولفوریک به داخل آبراهه مجاور و آلودگی محیط زیست در آن ناحیه شد که خطرات جدی برای اکوسیستم منطقه و منابع آبی ایجاد کرد و بلافاصله اقدامات لازم را برای مدیریت پیامدهای آلاینده حادثه آغاز کردیم.

وی یادآور شد: با توجه به ماهیت خطرناک و خورنده این ماده شیمیایی، تیم‌های کارشناسی به محل حادثه اعزام شدند و عملیات پاکسازی منطقه به‌صورت فوری آغاز شد.

رجب‌زاده اذعان کرد: در این راستا، خاک آلوده به اسید به‌دقت جمع‌آوری و انتقال آن به محل‌های مخصوص دفع پسماند انجام گرفت.

رئیس اداره محیط زیست بیجار یادآور شد: طبق گزارشات اولیه، این تانکر متعلق به شرکت آذرخش اسید ایرانیان میاندوآب بوده و محموله آن در مسیر انتقال به شرکت کیمیا معادن سپاهان بیجار بوده است.

رجب‌زاده تأکید کرد: اقدامات پاکسازی و پیشگیری از گسترش آلودگی در محل حادثه ادامه دارد و تمامی تمهیدات لازم برای جلوگیری از تأثیرات منفی این حادثه بر محیط زیست و منابع آب در حال انجام است.