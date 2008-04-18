  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۳۰ فروردین ۱۳۸۷، ۱۸:۱۵

بارسلونا جایگزین رونالدینیو را پیدا کرد

بارسلونا جایگزین رونالدینیو را پیدا کرد

باشگاه بارسلونا گفتگوهای ابتدایی برای به خدمت گرفتن رافائل فن در فارت هلندی را آغاز کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گل، با توجه به انتقال احتمالی رونالدینیو به میلان، بارسا امیدوار است مهاجم هلندی تیم فوتبال هامبورگ را برای فصل آتی رقابت ها به خدمت بگیرد.

 رونالدینیو در آستانه انعقاد قراردادی 5 ساله با روسونری است و دستمزد سالیانه او از 8 میلیون به 12 میلیون یورو افزایش پیدا می کند.

فن درفارت که مادر اسپانیایی دارد پیش از این چندین بار از جانب باشگاه های بزرگی چون رئال مادرید مورد توجه واقع شده اما از هامبورگ جدا نشده است. اما تکسیکی بگیرستین، مدیر ورزشی بارسا، با نظر مساعد فرانک ریکارد، سرمربی این تیم، گفتگوهایی را با مدیربرنامه های فن در فارت آغاز کرده است.

کد مطلب 667715

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه