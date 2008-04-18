بارسلونا جایگزین رونالدینیو را پیدا کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گل، با توجه به انتقال احتمالی رونالدینیو به میلان، بارسا امیدوار است مهاجم هلندی تیم فوتبال هامبورگ را برای فصل آتی رقابت ها به خدمت بگیرد.

رونالدینیو در آستانه انعقاد قراردادی 5 ساله با روسونری است و دستمزد سالیانه او از 8 میلیون به 12 میلیون یورو افزایش پیدا می کند.

فن درفارت که مادر اسپانیایی دارد پیش از این چندین بار از جانب باشگاه های بزرگی چون رئال مادرید مورد توجه واقع شده اما از هامبورگ جدا نشده است. اما تکسیکی بگیرستین، مدیر ورزشی بارسا، با نظر مساعد فرانک ریکارد، سرمربی این تیم، گفتگوهایی را با مدیربرنامه های فن در فارت آغاز کرده است.