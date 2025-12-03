ذوالفقاری: ایران برای تأمین نیاز دارویی خود نیازی به کشت خشخاش ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین ذوالفقاری، در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمان گفت: ایران در حوزه تأمین مواد اولیه داروهای مخدر به نقطه تصمیم رسیده است؛ نقطهای که در آن کشت قانونی «شقایق اولیفرا» میتواند جایگزین هرگونه بحث درباره کشت خشخاش شود.
وی در واکنش به اظهارات برخی نمایندگان مجلس درباره احتمال آزادسازی کشت خشخاش تأکید کرد: چیزی به نام کشت آزاد خشخاش وجود ندارد و اصلاً قابل بحث نیست.
به گفته وی، پیشنهاد فنی دولت اکنون بر کشت شقایق اولیفرا متمرکز است؛ گیاهی که محصولش قابل استحصال توسط کشاورز نیست، اما میتواند در چارچوب پروتکلهای سازمان ملل و زیر نظارت کامل، نیاز دارویی کشور را تأمین کند.
ذوالفقاری گفت: بررسیها نشان میدهد ۹۰ درصد مواد مورد نیاز دارویی کشور از شقایق اولیفرا قابل تأمین است و ستاد این طرح را به دفتر رئیسجمهوری ارائه کرده است.
وی افزود: ایران یکی از هفت کشور مجاز تولید مواد مخدر برای مصارف دارویی است و این جایگاه نیازمند مدیریت دقیق، نظارت سختگیرانه و جلوگیری از هرگونه برداشت نادرست است.
نیازی به خشخاش نداریم
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره مستقیم به حاشیههایی که در روزهای اخیر درباره کشت خشخاش شکل گرفته، گفت: این برداشتها غلط و خطرناک است؛ اینکه گفته میشود کشت خشخاش آزاد شده، کاملاً نادرست است. نه آزاد است و نه در دستور کار کشور! برآورد کارشناسان نیز نشان میدهد که نیازی به آن نداریم.
وی افزود: تنها یک مجوز تحقیقاتی برای یک شرکت صادر شده تا امکان تولید داروی مخدر از طریق شقایق اولیفرا بررسی شود؛ اقدامی که هیچ ارتباطی با آزادسازی خشخاش ندارد.
بحران جهانی روانگردانها و فشار بر نظام درمان
ذوالفقاری، در بخش دیگری از سخنانش وضعیت مواد مخدر را یک معضل جهانی توصیف کرد و گفت: بسیاری از روانگردانهای جدید تا سه سال در جامعه مصرف میشوند اما هنوز جرمانگاری نشدهاند.
وی هشدار داد: این فاصله زمانی سبب میشود کشورها در کنترل موج جدید مواد صنعتی عقب بمانند.
به گفته ذوالفقاری، یکی از مهمترین برنامههای ستاد، طرح ملی تحول درمان اعتیاد است؛ طرحی که همزمان سه مسیر را دنبال میکند: درمان، کاهش آسیب و مدیریت مصرف برای کسانی که قابل درمان نیستند.
وی توضیح داد: معتادان در یک دستهبندی چهارگانه قرار گرفتهاند تا برای هر گروه پروتکل جداگانه تدوین شود و ستاد هشت ماه درگیر نهاییسازی این طرح بوده است.
ذوالفقاری همچنین خبر داد: اصلاحات قانونی مرتبط با مواد مخدر در حال نهایی شدن است؛ از جمله کاهش مصادیق اعدام، اما در برابر آن قطعیت مجازات برای محکومان افزایش مییابد تا بازدارندگی حفظ شود.
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر تأکید کرد: اساس کار پیشگیری است و پیشگیری نیازمند تغییر نگاه در مدارس و دانشگاهها و … است.
وی گفت: پیشگیری نه به معنای نصیحت کردن بلکه به معنای ایجاد مهارت انتخاب بهتر است و کشورهایی مانند ژاپن یا چین با پیوند آموزش مدرسهای و رفتار خانوادهها توانستهاند الگوهای پیشگیرانه را تثبیت کنند.
ذوالفقاری گفت: ستاد در حال طراحی شبکهای ششگانه از کمیتههای مردمی و سازمانهای مردمنهاد است و تجربه موفق مدیریت کرونا و اربعین مبنای طراحی این ساختار بوده است.
به گفته وی، استفاده از این ظرفیتها میتواند گزارشدهی، آموزش و حمایتهای اجتماعی را هدفمندتر کند.
نظر شما