کتاب شاعر هرمزگانی در جمع برگزیدگان جشنواره ملی حسین منزوی قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «خط به خط چین دامنت شعر است» اثر مسلم محبی، شاعر برجسته هرمزگانی، در سومین دوره جشنواره ملی حسین منزوی به عنوان یکی از برترین آثار شعرهای چاپ‌شده در دو سال اخیر برگزیده شد. این اثر که چهار بار تجدید چاپ شده، توانست نظر هیأت داوران جشنواره را جلب کرده و در میان ده اثر برتر قرار گیرد.

مسلم محبی، که در عرصه شعر و ادب استان هرمزگان شناخته‌شده است، با این دستاورد جدید نشان داد که شاعران هرمزگانی توانایی رقابت در سطح ملی را دارند. این انتخاب نه‌تنها افتخاری برای محبی، بلکه برای تمام جامعه ادبی هرمزگان به شمار می‌رود.

جایزه دوسالانه حسین منزوی یکی از معتبرترین جشنواره‌های شعر کشور است که در آن آثار منتخب از میان شعرهای چاپ‌شده در دو سال گذشته توسط هیأت داوران برجسته انتخاب می‌شود.

مراسم اختتامیه این جشنواره در تاریخ‌های نوزدهم و بیستم آذرماه در زنجان برگزار می‌شود و از صاحبان آثار منتخب تجلیل می‌شود.