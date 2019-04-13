داوران نخستین « جایزه شعر رامی »معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا اوژند گفت: مهم دانستن امر داوری و ابراز اطمینان از دقت و توجه ویژه برگزار کنندگان این برنامه ادبی نسبت به انتخاب داوران، دقت لازم صورت گرفته است.

وی افزود: تمامی آثار بدون نام و با درج کد به داوران ارائه خواهد شد و داوری آثار در دو بخش شعر آزاد (سپید) و شعر کلاسیک انجام می‌گیرد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی میناب به معرفی داوران پرداخت و اضافه کرد: در بخش شعر آزاد (سپید) توسط «طیبه شنبه زاده» و «یداله شهرجو» داوری می‌شود که طیبه شنبه زاده از شاعر مطرح هرمزگان در حوزه ترجمه شعر نیز حضوری برجسته دارد وی در کنگره شعر جوان کشور در سال ۸۳ توانست رتبه دوم را کسب کند از این شاعر هرمزگانی تا کنون مجموعه شعر «صرف نسکافه در مجلس ترحیم اسب» چاپ و منتشر شده است و در حیطه ترجمه تا کنون سه مجموعه ارزشمند ترجمه و منتشر و یک مجموعه در دست چاپ دارد.

وی اضافه کرد: یداله شهرجو»، دیگر داور این بخش از شاعران و فعالان حوزه شعر و نقد ادبی است که از اوایل دهه هفتاد در شعر هرمزگان و کشور حضوری مستمر دارد او در مسابقات شعر مراکز تربیت معلم کشور در سال ۷۴ توانست رتبه دوم کشور را بدست آورد. شهرجو به عنوان دبیرآموزش و پرورش و مدرس دانشگاه در شهرستان میناب حضور دارد از وی تا کنون هشت کتاب و مجموعه چاپ و منتشر شده که شامل شش مجموعه شعر و یک کتاب دانشگاهی و یک مجموعه جمع آوری شده است. آخرین مجموعه این شاعر هرمزگانی «روایت پنهان در نخاع» نام دارد که در سال ۹۶ توسط انتشارات هشت چاپ و منتشر شد و در سال ۹۷ به چاپ دوم رسید کتاب تازه این شاعر و منتقد هرمزگانی در حوزه نقد ادبی در دست چاپ می‌باشد.

در بخش شعر کلاسیک «مسلم محبی» و «فهیمه نظری» داوری آثار را بر عهده دارند. مسلم محبی از چهره‌ای جوان و در عین حال شایسته ی غزل امروز در استان هرمزگان است وی نفر اول شعر دانشجویان ایران در سال‌های ۸۲ و ۸۳ است و تا کنون دو بار به عنوان نماینده هرمزگان توانسته است در مرحله پایانی جایزه شعر فجر شرکت کند از این غزلسرای هرمزگانی دو مجموعه شعر به نام‌های «بعد از تو من به درد خودم هم نمی خورم» و «من آنکه دیگران به تو گفتند نیستم» چاپ و منتشر شده است که مجموعه دوم او زمستان گذشته به علاقمندان شعر و ادبیات ارائه شد. و در روزهای پایانی اسفند موفق شد جز تقدیر شدگان در بخش کتاب جایزه شعر جم قرار گیرد.

«فهیمه نظری» دیگر داور بخش شعر کلاسیک است که از اواخر دهه هفتاد در شعر هرمزگان کارش را شروع کرد او کارشناس ارشد مترجمی زبان انگلیسی است فهمیه نظری برنده جایزه بنیاد ژاله اصفهانی سال ۲۰۱۴ لندن است و در سال ۷۹ نیز موفق شد جایزه اول شعر دانش آموزی کشور را کسب کند از این غزلسرای هرمزگانی تا کنون دو مجموعه شعر به نام‌های «بی شکر بی قند» و «نام من کوه و شهرتم باد است» چاپ و منتشر شده است