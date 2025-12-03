به گزارش خبرنگار مهر، ناصر علی‌فر شامگاه چهارشنبه در بیست‌وهفتمین جشنواره خیرین مدرسه‌ساز گفت: از زمان تأسیس نخستین مدرسه آکادمیک ایران به همت امیرکبیر تاکنون، آموزش‌وپرورش همواره با سه معضل کمبود فضا، نیروی انسانی و اعتبار و تجهیزات دست‌به‌گریبان بوده است.

وی افزود: در همه استان‌ها و شهرها کمبود فضای آموزشی مناسب وجود دارد و در مراکز استان‌ها این مشکل بیشتر به چشم می‌خورد؛ روزبه‌روز نیز فضاها فرسوده‌تر می‌شوند.

علی‌فر با اشاره به رویکرد رئیس‌جمهور گفت: پس از سال‌ها، مسعود پزشکیان، آموزش‌وپرورش را نه از سر شعار بلکه از روی اعتقاد اولویت نخست خود قرار داده است و این باور قلبی می‌تواند نقطه عطفی در تحول این حوزه باشد.

مدیرکل آموزش‌وپرورش خوزستان بیان کرد: در استان ۶۸۱ نقطه چالشی مشخص شده که در صورت رفع آن‌ها، کلاس‌ها به حد استاندارد رسیده و آمار دانش‌آموزان در هر کلاس به زیر ۳۰ نفر کاهش خواهد یافت.

وی ادامه داد: این پویش با همکاری خیرین، مردم، مسئولیت‌های اجتماعی و همراهی دستگاه‌های اجرایی عملیاتی خواهد شد.

علی‌فر همچنین به اقدام ارزشمند یک دانش‌آموز خوزستانی اشاره کرد و گفت: دانش‌آموزی که برنده جایزه البرز شده، جایزه خود را برای مدرسه‌سازی اهدا کرده است؛ این نمونه‌ای از همدلی مردمان خوزستان است که بارها در مواقع نیاز ثابت کرده‌اند.

وی با تأکید بر برنامه‌های توانمندسازی نیروی انسانی افزود: در حوزه مدیران طرح مدرسه تراز و در حوزه معلمان طرح‌های توانا، حامی و سفر یادگیری در حال اجراست.

به گفته علی‌فر، سومین محور تحول مربوط به تغییر و تعدیل محتوای درسی است: کتاب‌های درسی حجیم نیستند اما چگالی بالایی دارند؛ بیشتر دروس تئوری هستند و تثبیت آموخته‌ها به‌درستی انجام نمی‌شود.

مدیرکل آموزش‌وپرورش خوزستان خاطرنشان کرد: یکی از اهداف ما تبدیل آموزش‌وپرورش به دغدغه نخست جامعه و جزئی از سبد خانوار است؛ نه فقط از نظر مالی بلکه در همه امور باید درس دانش‌آموزان در اولویت باشد. در این صورت آسیب‌های اجتماعی نیز کاهش خواهد یافت.

