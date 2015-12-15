به گزارش خبرنگار مهر،‌ محمد تقی زاده پیش از ظهر امروز در گردهمایی مؤسسان، مدیران و رابطان مدارس آموزش از راه دور استان خوزستان كه با حضور مدیر آموزش از راه دور وزارت آموزش‌وپرورش در پژوهش سرای دانش‌آموزی غدیر ناحیه دو اهواز برگزار شد، اظهار کرد: در جامعه و سرزمینی مثل ایران با پیشینه تاریخی بسیار قوی، نباید برخی مشكلات، آسیب‌ها و چالش‌ها مشاهده شود. متأسفانه خوزستان با وجود سیر تاریخی خیلی خوب و این‌همه مدارس بعد از تهران و سیستان و بلوچستان جایگاه سوم كشور را از نظر بی‌سوادی دارد.

تقی زاده یادآور شد: به نظر می‌رسد به‌ویژه در خوزستان هم منابع مالی و هم منابع انسانی بسیار خوبی وجود دارد ولی برخی مواقع در مدیریت مشكلاتی داریم. در حقیقت برخی مواقع مسئولان به‌خوبی درگیر مسائل آموزش نشده و شاخص‌های استان نسبت به ۳۰ یا ۴۰ سال قبل، هم شكسته شده است.

وی اضافه كرد: مطالبات آموزش‌وپرورش در زمینه پنج درصد حق شهرداری و حق فروش شرکت‌ها و کارخانه‌ها از سال ۷۱ تاكنون قریب به ۲۰۰ میلیارد تومان است. تا به حال ۱۵ میلیارد تومان از شركت نفت و ۶۰ میلیارد تومان هم از پتروشیمی برداشت‌شده است. در آینده‌ای نزدیک نیز سه میلیارد تومان از شهرداری برداشت خواهد شد.

مدیركل آموزش‌وپرورش خوزستان گفت: چرا معلمان و دانش آموزان خوزستانی نباید یک سانتیمتر فضای تفریحی و سیاحتی در خارج از استان داشته باشند؟ چنین مسئله‌ای قطعاً برای این اقشار ایجاد علاقه‌مندی می‌کند.

تقی زاده ادامه داد: خوزستان هفت هزار كمبود معلم دارد ولی استان هم‌جوار آن یعنی ایلام دارای یک هزار و ۲۰۰ معلم مازاد است. چرا باید در خوزستان سالانه هفت هزار معلم متقاضی خروج از استان باشند.

وی تأكید كرد:‌ استان یزد طی سال‌های اخیر همواره مقام اول كنكور را در كشور كسب كرده و در طول تاریخ ۳۵ سال گذشته، سیر تكاملی آرامی داشته است ولی مردم خوزستان درگیر جنگ، بازسازی و اكنون هم ریزگردها هستند.

مدیركل آموزش‌وپرورش خوزستان افزود: خوزستان مسائل و مشكلات بسیاری دارد و بر اساس پژوهش‌های انجام‌شده دانش آموزان این استان به دلیل مشكلات موجود در طول كل دوره‌های تحصیلی خود به مدت یک سال و نیم كمتر از دانش آموزان استان اصفهان و یزد تحصیل می‌کنند.

تقی زاده تصریح كرد:‌ به خاطر مسائل و مشكلات موجود در این استان، انتظار می‌رود تا سرانه دانش آموزان خوزستان با سایر استان‌ها متفاوت‌تر باشد. در سال گذشته برای یک‌میلیون دانش‌آموز خوزستانی تنها چهار میلیارد تومان در نظر گرفته‌شده كه حتی كفاف خرید گچ و مایع دستشویی را هم نمی‌دهد.

وی اظهار كرد:‌ اگر مطالبات آموزش‌وپرورش خوزستان پرداخت می‌شد خیلی كارهای خوب را می‌توانستیم انجام بدهیم. چرا باید مدرسه كپری و كانكسی در بدترین شرایط هنوز در خوزستان وجود داشته باشد؟