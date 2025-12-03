به گزارش خبرنگار مهر، سعید شاهینفر شامگاه چهارشنبه در نشست هماندیشی با اصحاب رسانه استان زنجان، با اشاره به روند جذب اعتبارات اظهار داشت: تاکنون حدود ۴۰۰ میلیارد تومان از این منابع برای تکمیل زیرساختهای پروژهها هزینه شده است که از این مبلغ، ۵۰ میلیارد تومان به تکمیل انشعابات آب و فاضلاب و ۱۰۰ میلیارد تومان نیز به نصب کنتورهای برق اختصاص یافته است.
وی ادامه داد: ۱۳ هزار واحد نهضت ملی مسکن در شهرهای استان به مرحله انتخاب رسید و تاکنون بیش از ۱۱ هزار و ۵۰۰ واحد توسط متقاضیان انتخاب شده است.
شاهینفر افزود: متقاضیان جهت تحویل واحد باید تقسیط تسهیلات بانکی را انجام دهند و تاکنون ۹ هزار و ۷۴۹ واحد به مرحله عقد قرارداد واگذاری رسیده و ۹ هزار و ۱۱ واحد نیز برای تقسیط به بانک معرفی شده است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان گفت: تأمین آب و فاضلاب، برق، گاز و سایر زیرساختهای سایتهای نهضت ملی مسکن مطابق قانون جهش تولید مسکن برعهده دستگاههای خدمات رسان مرتبط است که همزمان با تکمیل واحدهای مسکونی باید اجرا شود و به پایان برسد.
شاهین فر با اشاره به استمرار تحویل واحدهای مسکونی به متقاضیان در استان، تاکید کرد: در صورت تأمین منابع مالی پیش بینی میشود طرحهای انبوه سازی حمایتی مسکن تا پایان ۱۴۰۵ به اتمام برسد.
وی با بیان اینکه تمامی خدمات روبنایی در سایتهای نهضت ملی مسکن نیز جانمایی شده است، ادامه داد: تعدادی از آنها به مرحله اجرا رسیده و برخی نیز در شرف اجراست.
مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان همچنین بر اهمیت نقدهای رسانهای تأکید کرد و ادامه داد: برای بهبود عملکرد و ارتقای خدماترسانی، باید از نقدهای منصفانه و سازنده رسانهها استقبال کنیم. این تعامل به اصلاح امور در بخشهای مختلف کمک میکند.
