امسال بیش از سه هزار قبولی کنکور از میان فرزندان کمیته امداد ثبت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مرتضی بختیاری در دیدار با استعدادهای برتر و نخبگان زنجانی،افزود: وظیفه اصلی کمیته امداد خدمت خالصانه به فرزندان تحت پوشش است و هیچ شأنی جز نوکری برای خانواده‌های نیازمند و استعدادهای برتر قائل نیستیم.

وی با اشاره به وجود ۳۸۳ استعداد برتر تحت حمایت کمیته امداد در استان افزود: وظیفه کمیته امداد گره گشایی از کار نخبگان و کمک به پیشرفت هرچه بهتر آنهاست.

رئیس کمیته امداد کشور با بیان اینکه سختی‌های دوران تحصیل، راز موفقیت بسیاری از شخصیت‌های بزرگ بوده است، گفت: بسیاری از نخبگان کشور از دل محرومیت‌ها برخاسته‌اند و امروز نیز نمونه‌های فراوانی از فرزندان سختکوش تحت پوشش امداد وجود دارند که با وجود مشکلات معیشتی، در کنکور موفق به کسب رتبه‌های برتر شده‌اند.

بختیاری با اشاره به ضرورت تقویت مسیر حمایتی نخبگان، گفت: کارگروه نخبگان و استعدادهای برتر در کمیته امداد تشکیل شده است تا حمایت‌ها هدفمند، مداوم و اثرگذار باشد.

وی همچنین از رشد ۲۲ درصدی کمک‌های مردمی استان نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: این همراهی مردم در شرایط سخت اقتصادی، نشان‌دهنده اعتماد عمومی به کمیته امداد و اهمیت حمایت از اقشار ضعیف جامعه است.

بختیاری در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اینکه توان و انرژی انسان نباید در مسیرهای بی‌ثمر صرف شود، گفت: کمک به مردم و حرکت در مسیر رضای الهی، اثرگذارترین راه مصرف توانایی‌هاست.

رئیس کمیته امداد کشور با تأکید بر لزوم توجه ویژه به دانش‌آموزان یتیم و بدسرپرست، از خدمات آموزشی و حمایت‌های وزارت آموزش و پرورش و برنامه‌ریزی برای همکاری با وزارت علوم خبر داد و افزود: این حمایت ها به صورت مستمر و مداوم ادامه خواهد داشت.