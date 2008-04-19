شکاف در دیوار تحریمهای غرب علیه ایران / دیدار هیئتی ایرانی از لبنان

القدس العربی چاپ لندن

الظواهری : ایران درتلاش برای پیوستن به جنوب عراق است!

این روزنامه در بررسی تحولات مربوط به ایران به انتشار ادعاهای واهی دستیار اسامه بن لادن سرکرده شبکه تروریستی القاعده علیه کشورمان پرداخت و نوشت : مرد شماره دوی القاعده در نواری صوتی که به مناسبت پنجمین سالگرد اشغال عراق منتشر شد، گفت : اهداف ایران آشکار است و آن پیوستن به جنوب عراق و ادامه همکاری با طرفدارانش در جنوب لبنان است.

الحیات چاپ لندن

رایس برگزاری نشست با متکی را در کنفرانس کویت رد کرد

الحیات درباره احتمال دیدار وزیران امورخارجه ایران و آمریکا در حاشیه نشست کویت به اظهارات کاندولیزا رایس دراین باره بسنده می کند و می نویسد: رایس که قرار است برای شرکت درنشست وزیران امورخارجه کشورهای همسایه عراق در 22 آوریل به کویت برود، اعلام کرد: در این نشست با منوچهر متکی دیدار نخواهم کرد.

این روزنامه تلاش کرد این گونه القا کند که ایران علاقه مند به انجام چنین دیداری است در حالی فراموش کرد در پایان این خبر به واکنش سریع ایران درباره این خبر اشاره کند؛ وزارت امورخارجه جمهوری اسلامی ایران درپی ادعای یک روزنامه عربی مبنی براینکه احتمال دیدار رایس و متکی در کویت وجود دارد، این خبر را تکذیب کرد.

الظواهری ایران را به تلاش برای ادامه ارتباط با حزب الله متهم کرد

این نشریه که همزمان در لندن و ریاض منتشر می شود،ادعاهای واهی ایمن الظواهری مرد شماره دوی القاعده درباره ایران را مورد توجه قرار داد و به نقل از وی مدعی شد: اهداف ایران واضح و آشکار است و آن پیوستن به جنوب عراق و ادامه ارتباط با طرفدارانش ( حزب الله) در جنوب لبنان است.

الشرق الاوسط چاپ لندن

گوردون براون خواستار اعمال تحریمهای جدید اروپا علیه ایران شد

الشرق الاوسط در پوشش خبرهای مربوط به ایران، به دیدار "گوردون براون" نخست وزیر انگلیس با "جرج بوش" رئیس جمهوری آمریکا در واشنگتن اشاره کرد و نوشت : نخست وزیرانگلیس خواستار اعمال تحریم های جدید اروپا علیه تهران شد.

الاخبار لبنان

شکاف غربی در دیوار تحریم ایران

روزنامه "الاخبار" در خبری درباره بروز اختلاف بین کشورهای غربی در تحریم علیه ایران به سبب پافشاری بر حقوق مشروع هسته ای خود نوشت : با توجه به سه تحریم بین المللی علیه ایران که از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد صادر شد و با توجه به فشارهای آمریکا بر چند کشور برای قطع روابط اقتصادی و تجاری با ایران، اما همچنان شکافهایی وجود دارد که ایران می تواند نفس بکشد.

این روزنامه افزود : یکی از مهمترین این شکافها در دیوار تحریم غربی ها، توافقنامه ای است که بین یک شرکت ایرانی برای صادرات گاز با یک شرکت سوئیسی برای تبادل انرژی به امضا رسید. براساس این توافقنامه سوئیس از اکنون تا سال 2011 به گاز ایران مجهز می شود.

النهار لبنان

ایران : موسویان به بیمارستان رفت

النهار نشریه لبنانی در پوشش تحولات مربوط به ایران، خبر مربوط به بستری شدن"حسین موسویان" عضو تیم سابق هسته ای ایران اشاره کرد و نوشت : وی به علت مشکلات قلبی پس از 10 روز محکوم شدن به 2 سال حبس به اتهام جاسوسی به بیمارستان منتقل شد.

به نوشته این روزنامه،"هوشنگ پور" وکیل موسویان به خبرگزاری "مهر" گفت : موکل وی مورد مراقبت شدید پزشکی قرار دارد.

الوطن کویت

مسئولان اسرائیلی : ایران از طریق دریا به نوارغزه سلاح قاچاق می کند!

الوطن کویت درادامه فرافکنی ها درقبال محاصره ظالمانه علیه مردم نوارغزه به انعکاس ادعاهای واهی مقامهای رژیم صهیونیستی علیه ایران پرداخت و به نقل از آنها مدعی شد: ایران برای قاچاق اسلحه به نوارغزه بسیار تلاش می کند.

الخلیج امارات

ژنرال ایرانی کشورهای اسلامی را به تقویت روابط مشترک دعوت کرد

روزنامه الخلیج امارات درباره روابط بین کشورهای به سخنان "محمد حسن دادرس" یکی از فرماندهان نیروی زمینی ارتش ایران اشاره کرد و نوشت : این مقام نیروی زمینی ارتش ایران، کشورهای اسلامی را به تقویت روابط مشترک با یکدیگر دعوت کرد.

وی در ادامه گفت : با این اقدام کشورهای اسلامی، این کشورها به قدرت واقعی تبدیل می شوند و به این ترتیب بهانه را از دست استکبار جهانی که در تلاش برای ادامه حضور خود دراین کشورها است، می گیرند.

السفیر لبنان:

دیدار هیئت ایرانی با نبیه بری

به نوشته این روزنامه، "مهدی چمران" رئیس شورای شهر تهران در راس هیئتی به اتفاق "محمد رضا شیبانی" سفیر ایران در بیروت به دیدار نبیه بری رئیس پارلمان لبنان رفت.