معاون رئیس‌جمهور با بانوی مجتهده قمی دیدار کرد

قم- معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور با حضور در مجتمع آموزش عالی اجتهاد، با یکی از بانوان مجتهده حوزه دیدار و درباره مسائل روز حوزه زنان گفت‌وگو کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا بهروزآذر عصر پنجشنبه و در ادامه برنامه‌های سفر خود به قم، با حضور در مجتمع آموزش عالی اجتهاد، با بانو زهره صفاتی دیدار کرد.

این دیدار که بیش از یک ساعت به طول انجامید، به بررسی موضوعات متنوع در حوزه مسائل زنان و ظرفیت‌های فقهی برای پاسخ‌گویی به نیازهای روز اختصاص داشت.

در این نشست، بهروزآذر که به عنوان معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور مسئولیت پیگیری سیاست‌های کلان دولت در حوزه بانوان را بر عهده دارد، بر ضرورت ایفای نقش پررنگ‌تر بانوان صاحب‌نظر در عرصه فقه و اندیشه تأکید کرد.

وی گفت: ورود اندیشمندان و مجتهدان زن به مسائل مبتلابه جامعه می‌تواند تصویری روشن از پویایی فقه ارائه دهد و زمینه بهره‌گیری از نظرات کارشناسی آنان در تصمیم‌سازی‌های دولت و مجلس را افزایش دهد.

بخش دیگری از این دیدار به بیان دیدگاه‌های بانو صفاتی، استاد برجسته درس خارج فقه و اصول حوزه علمیه اختصاص یافت. وی در سخنانی اظهار داشت: مواجهه با مسائل زنان باید با نگاهی فرهنگی دنبال شود و تحلیل و بررسی این موضوعات تنها در سایه توجه به زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی به نتیجه صحیح می‌رسد.

در این جلسه، فاطمه حیدری مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری قم نیز حضور داشت و گزارشی از برخی فعالیت‌های جاری و نیازهای اولویت‌دار در حوزه زنان در استان ارائه کرد.

این دیدار در حالی انجام شد که معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور در برنامه‌های مختلف این سفر، بر نقش مهم ظرفیت‌های علمی بانوان فرهیخته حوزه برای به‌روزسازی نگاه فقهی و کمک به سیاست‌گذاری‌های کلان تأکید داشت.

