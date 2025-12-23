به گزارش خبرنگار مهر، نشست تخصصی «افزایش مشارکت سیاسی زنان در انتخابات آتی شوراهای اسلامی شهر و روستا» پیش از ظهر سه‌شنبه با حضور مرتضی حیدری معاون سیاسی امنیتی استانداری قم، مرتضی رحمان‌نیای معاون توسعه مدیریت و منابع، فاطمه حیدری مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری قم و جمعی از بانوان فعال استانداری، فرمانداری‌ها و دستگاه‌های تابعه برگزار شد.

در این نشست، فاطمه حیدری با ارائه آماری از دوره گذشته انتخابات شوراها اظهار کرد: سهم داوطلبان زن در انتخابات پیشین ۸.۸۱ درصد و سهم منتخبین زن نسبت به کل زنان ۵.۵۹ درصد بوده است. وی افزود: با وجود ظرفیت بالای بانوان فرهیخته استان، برای ارتقای مشارکت کیفی و مؤثر زنان، لازم است از هم‌اکنون تصمیمات اساسی در قالب کارگروه‌های تخصصی اتخاذ شود.

وی با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی هدفمند برای افزایش حضور زنان هم به‌عنوان کاندیدا و هم به‌عنوان رأی‌دهنده گفت: بهره‌گیری از ظرفیت بانوان نخبه و فرهیخته استان، ضمن تقویت مشارکت نخبگانی، می‌تواند اعتماد عمومی را برای حضور پررنگ‌تر زنان در انتخابات افزایش دهد.

در ادامه این نشست، حاضران به ارائه دیدگاه‌ها و پیشنهادهایی در زمینه شیوه‌های جلب مشارکت، آموزش مهارت‌های انتخاباتی و رسانه‌ای به زنان مستعد و ایجاد شبکه‌های حمایتی پرداختند. همچنین مقرر شد با تشکیل کارگروه‌های تخصصی، این پیشنهادها در قالب برنامه‌ای مدون برای اجرا در سطح استان تدوین شود.

انتظار می‌رود اجرای برنامه‌های حاصل از این نشست، زمینه‌ساز حضور پرشمارتر و مؤثرتر زنان استان قم در انتخابات آتی شوراهای اسلامی و عرصه مدیریت محلی شود.