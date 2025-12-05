به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید علیرضا تکیه‌ای صبح جمعه در جلسه شورای راهبری اعتکاف فارس‌، با اشاره به اهمیت معنوی اعتکاف در ارتقای اخلاق و ایمان جامعه، گفت: اعتکاف عبادتی پرتراکم، تحول‌آفرین و انسان‌ساز است و رهبر معظم انقلاب اسلامی نسبت به اعتکاف مباهات می‌کنند؛ موضوعی که در بیانیه گام دوم نیز به‌عنوان شاخص معنویت و اخلاق مورد تأکید قرار گرفته است.

وی با بیان این‌که همه آبرویم از اعتکاف است، افزود: در همه مسئولیت‌های اداری و نهادی که توفیق داشتم، هر زمان لازم باشد آن‌ها را کنار می‌گذارم، اما اعتکاف را هرگز. این توفیق را از ما نگیرند، که آنچه دارم از برکت این عبادت است.

مسئول ستاد مرکزی اعتکاف کشور با اشاره به تجربه‌های معنوی جوانان در سال‌های اخیر اظهار داشت: کسانی که برای نخستین‌بار در اعتکاف حضور می‌یابند، در پایان مراسم دلشان راضی به خروج نمی‌شود. این جذبه دل‌ها، نمونه‌ای از اثر ژرف و غیرقابل توصیف اعتکاف است؛ شیرینی‌ای که تا چشیده نشود، حقیقت آن درک نمی‌شود.

حجت الاسلام تکیه‌ای همچنین اعتکاف را بستری برای تقویت عقلانیت و بازگشت به فطرت الهی دانست و تصریح کرد: عقلانیت، پیش‌برنده حیات معنوی انسان است و اعتکاف فرصتی برای انس با خدا، تمرکز قلبی و بازیابی این ظرفیت ناب درونی فراهم می‌کند.

وی با تأکید بر لزوم برنامه‌ریزی دقیق برای آینده این حرکت معنوی افزود: ایده‌ها و نقشه‌راه‌های پیشنهادی برای تعالی اعتکاف باید با محوریت معنویت، اتحاد و ترویج عقلانیت در جامعه پیش برود؛ این عبادت، سرمایه‌ای مؤثر برای تربیت نسل مؤمن و مسئولیت‌پذیر در گام دوم انقلاب است.

این مسئول فرهنگی در پایان با درخواست از معتکفان و خادمان اعتکاف برای اخلاص در نیت گفت: اعتکاف نزدیک‌ترین عبادت به اخلاص است. هر که خالصانه قدم در این مسیر بگذارد، مشمول بالاترین عنایت الهی خواهد شد. از همگان التماس دعا داریم تا این توفیق بزرگ از جامعه ما سلب نشود.