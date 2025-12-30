به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام الاسلام والمسلمین قرائتی در پیامی تصویری به خادمان اعتکاف با قدردانی از تلاشهای خالصانه خادمان اعتکاف، نقش آنان را در برپایی این سنت نبوی بسیار اثرگذار توصیف کرد و گفت: اعتکاف تنها با حضور معتکفان شکل نمیگیرد، بلکه این خادمان هستند که با تلاش بیوقفه و گاه پنهان، زمینه آرامش، تمرکز و حضور قلب عبادتکنندگان را فراهم میکنند.
این مفسر قرآن کریم با استناد به روایات دینی تصریح کرد: همانگونه که در انجام یک کار نادرست، همه عوامل دخیل در گناه شریک هستند، در امور خیر نیز هر فردی که سهمی در تحقق آن دارد، از پاداش الهی بهرهمند میشود و بر این اساس، خادمان اعتکاف در ثواب نمازها، دعاها و خلوتهای معنوی معتکفان سهیماند.
وی با اشاره به سیره اهلبیت (ع) و بزرگان دین، بر اهمیت خدمت بیادعا و گمنام تأکید کرد و افزود: بسیاری از اعمالی که در نگاه ظاهری ساده به نظر میرسند، مانند نگهداری از وسایل معتکفان، نظافت مسجد، پذیرایی یا رسیدگی به نیازهای روزمره، در پیشگاه الهی ارزش والایی دارند و از عبادات بزرگ کماهمیتتر نیستند.
استاد قرائتی همچنین با یادآوری جایگاه ویژه معتکفان، آنان را «مهمانان خاص خداوند» دانست و خاطرنشان کرد: خدمت به این بندگان خدا، در حقیقت احترام به میزبانی الهی است و باید با نهایت تواضع، خوشخلقی و اخلاص انجام شود.
وی در بخش دیگری از پیام خود، خادمان و معتکفان را به تقویت روحیه دعا، گذشت و خیرخواهی فراخواند و گفت: دعا تنها نباید محدود به خود یا اطرافیان باشد، بلکه برکت واقعی زمانی نازل میشود که انسان برای همه، حتی کسانی که با او همنظر نیستند، طلب خیر و رحمت کند. این نگاه جمعی و رحمانی، مصداق حقیقی «کوثر» در عبادت است.
حجتالاسلام قرائتی در پایان با توصیه مؤکد به اخلاص در نیت، از خادمان اعتکاف خواست این فرصت معنوی را مغتنم بشمارند و برای یکدیگر و برای جامعه دعا کنند و تأکید کرد: خدمت صادقانه در اعتکاف میتواند زمینهساز نزول رحمت الهی، افزایش برکات و دفع بلا از جامعه اسلامی باشد.
رییس ستاد اقامه نماز کشور گفت:خدمت در اعتکاف توفیقی الهی و دارای پاداش عظیم است و هر خدمتی که برای آرامش و عبادت معتکفان انجام میشود، خادمان را در اجر و ثواب اعمال آنان شریک میسازد.
