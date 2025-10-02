  1. استانها
قانعی: اعتکاف یک فرهنگ تمدن‌ساز است

شیراز- معاون راهبردی جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی فارس با تأکید بر اهمیت سنت حسنه اعتکاف به عنوان فرهنگ تمدن‌ساز گفت: اثرات این ایام معنوی باید در طول سال مستدام باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا قانعی صبح پنج‌شنبه در نشست هم‌اندیشی برگزارکنندگان مراسم عبادی اعتکاف استان فارس بر لزوم تشکیل کارگروه‌های تخصصی فرهنگی و رسانه‌ای تأکید کرد و گفت: هدف از این جلسه، ایجاد هماهنگی و استفاده از تجربیات موفق در سراسر کشور برای برگزاری هرچه بهتر اعتکاف در شهرستان‌ها و سطح استان فارس است.

معاون راهبردی جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی فارس افزود: رهبر معظم انقلاب اسلامی از اعتکاف به عنوان یکی از مسائل کلیدی در پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی یاد کرده‌اند و این امر، اهمیت برنامه‌ریزی دقیق و هدفمند را دوچندان می‌کند.

قانعی بر بهره‌گیری از فرصت سه روزه اعتکاف برای تقویت ارتباط معنوی مردم با خداوند و همچنین ارتقاء مباحث فرهنگی و تربیتی تأکید کرد و افزود: اثرات این ایام معنوی باید در طول سال مستدام باشد.

وی با اشاره به اینکه اعتکاف یک فرهنگ تمدن‌ساز است، تصریح کرد: کارگروه‌های فرهنگی و رسانه‌ای با معرفی رابطان فرهنگی از سوی برگزارکنندگان اعتکاف تشکیل شوند. این رابطان با شرکت در دوره‌های آموزشی و آشنایی با الگوهای موفق برگزاری اعتکاف در کشور، نسبت به انتقال تجربیات و تولید محتوای مناسب برای اطلاع‌رسانی و ترویج این مراسم اقدام خواهند کرد.

