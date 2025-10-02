به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا قانعی صبح پنجشنبه در نشست هماندیشی برگزارکنندگان مراسم عبادی اعتکاف استان فارس بر لزوم تشکیل کارگروههای تخصصی فرهنگی و رسانهای تأکید کرد و گفت: هدف از این جلسه، ایجاد هماهنگی و استفاده از تجربیات موفق در سراسر کشور برای برگزاری هرچه بهتر اعتکاف در شهرستانها و سطح استان فارس است.
معاون راهبردی جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی فارس افزود: رهبر معظم انقلاب اسلامی از اعتکاف به عنوان یکی از مسائل کلیدی در پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی یاد کردهاند و این امر، اهمیت برنامهریزی دقیق و هدفمند را دوچندان میکند.
قانعی بر بهرهگیری از فرصت سه روزه اعتکاف برای تقویت ارتباط معنوی مردم با خداوند و همچنین ارتقاء مباحث فرهنگی و تربیتی تأکید کرد و افزود: اثرات این ایام معنوی باید در طول سال مستدام باشد.
وی با اشاره به اینکه اعتکاف یک فرهنگ تمدنساز است، تصریح کرد: کارگروههای فرهنگی و رسانهای با معرفی رابطان فرهنگی از سوی برگزارکنندگان اعتکاف تشکیل شوند. این رابطان با شرکت در دورههای آموزشی و آشنایی با الگوهای موفق برگزاری اعتکاف در کشور، نسبت به انتقال تجربیات و تولید محتوای مناسب برای اطلاعرسانی و ترویج این مراسم اقدام خواهند کرد.
