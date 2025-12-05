انتقاد امام جمعه یاسوج از نگاه ابزاری غرب به زن

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید نصیر حسینی در خطبههای نماز جمعه شهر یاسوج با اشاره به اهمیت تقوای الهی، «انجام واجبات و ترک محرمات» را عامل سعادت دنیا و آخرت دانست.
وی با قدردانی از «سادهزیستی و پرهیز از تشریفات» رئیسجمهور به کهگیلویه و بویراحمد، گفت: ایشان مبارزه با مافیای اقتصادی را جدی گرفته است زیرا در موضوع پنلهای خورشیدی، واسطهها میخواستند هر پنل را با قیمت ۱۳ دلار وارد کنند، اما دولت با ورود مستقیم آن را ۳ دلار خرید، همچنین در زمینه واردات گوشت، دولت مانع فروش گوشت یکمیلیونی توسط واسطهها شد و قیمت را به حدود ۵۰۰ هزار تومان رساند.
امام جمعه یاسوج تأکید کرد: بخش عمده گرانیها ناشی از شبکههای مافیایی و واسطهگری است و از سایر قوا خواست دولت را در برخورد با این شبکهها حمایت کنند.
وی یادآور شد: در این سفر حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان اعتبار برای استان در حوزههای مختلف دیده شده که بخش عمده آن در حوزه راه، شهرسازی، نیرو، انرژی و آموزش و پرورش است.
نقش دانشجویان پیش و پس از انقلاب در برابر استعمار و تثبیت نظام
آیت الله حسینی با گرامیداشت روز دانشجو، نقش دانشجویان را در تمامی مقاطع تاریخی کشور برجسته دانست و تصریح کرد: دانشجویان پیش از انقلاب در برابر استعمار و پس از انقلاب در تثبیت نظام، مقابله با تروریستها، جنگ تحمیلی و همچنین امروز در عرصههای علمی، فرهنگی و مدیریتی در خط مقدم بودهاند و امروز نیز بسیاری از مدیران کشور از جامعه دانشجویی و دانشگاهی برخاستهاند.
وی همچنین به ۱۸ آذر، سالروز معرفی رژیم بعث عراق بهعنوان آغازگر جنگ از سوی سازمان ملل اشاره کرد و افزود: در دوران جنگ، سازمانهای بینالمللی هیچگاه صدام را محکوم نکردند و حتی تلاش داشتند جنگ را یکطرفه تعطیل کنند، اما مقاومت ملت ایران، بهویژه در عملیات کربلای پنج، آنان را وادار به عقبنشینی کرد.
انتقاد از نگاه غرب به زن
نماینده ولی فقیه در کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به ولادت حضرت زهرا (س)، جایگاه زن در اندیشه اسلامی را «برابر در شأن انسانی» معرفی کرد و گفت: اسلام زن و مرد را در شخصیت انسانی متفاوت نمیبیند اما نگاه ابزاری غرب به زن و استفاده از او برای تبلیغ و سودآوری، ظلم به زن است.
وی گفت: حجاب و عفاف نهتنها مانع پیشرفت نیست بلکه یکی از عوامل بالندگی زن مسلمان است.
آیت الله حسینی با بیان اینکه زنِ باحجاب و باایمان میتواند در تمامی عرصههای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و علمی فعال باشد، افزود: نگاه جریانهای مدعی شعار زن، زندگی، آزادی در حقیقت تحقیر زن و دور کردن او از جایگاه حقیقیاش است.
